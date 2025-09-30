今年來美股創下28次新高 標普500指數邁向7,000點？
第三季行將結束，今年來美股 28 次創下歷史新高。截至 2025 年 9 月 25 日，標普 500 指數 9 月（9 月 1 日至 9 月 25 日）的回報率為 +2.3% ，顯著高於歷史平均的 - 0.6%，並創下 9 月回報率新高。
市場人士紛紛感嘆：「世界這麼亂，股市怎麼還漲？」尤其是 9 月向來是美股季節性最差的一個月，但在人工智慧（AI）浪潮驅動下，美股逆勢衝高，多家華爾街投銀給出了標普 500 指數 7,000 點以上的目標。
目前多家華爾街投銀持更為積極的觀點。例如，今年來高盛已經幾度調升目標價，目前將標普 500 指數未來 3 個月、6 個月、12 個月的回報預測分別調升至 + 2%、+5%、+8%，對應指數水準約 6,800 點、7,000 點、7,200 點。
儘管摩根士丹利仍維持 6,500 點基準情景假設，但該機構首席美股策略師 Michael Wilson 多次表示，7,200 點的牛市情景越發可能實現。
Wilson 提及，勞動力數據疲軟的局面是已過去還是仍在前方，爭論仍在持續。摩根士丹利的看法始終一致，當前市場正處於滾動式復甦過渡的階段，此階段企業盈利增長有望超出預期，「我們認為，多項因素正印證這一轉型趨勢，包括盈利預期修正廣度加速上升 。」
高盛避險基金主管 Tony Pasquariello 在最新市場觀察筆記中提及，某些長期主題（機器人、無人機、量子運算）正在被炒高，個股看漲期權交易量巨大，接近 2021 年的活躍水準。
Pasquariello 說，人們很容易懷疑近期的動能是否可持續幾周，多篇重量級文章對美國科技巨頭的資本開支提出了更謹慎的看法。但他也明確表示，現在還不至於重演 2021 年狂熱。
原因有三點。首先，目前缺乏極端投機現象，比如低品質 SPAC 或 NFT 泡沫；基本估值仍有差距：標普前十大成分股當前本益比為 29 倍，而 2021 年是 36 倍，2000 年更是 43 倍；宏觀背景不同，且更可持續：2021 年時聯準會（Fed）的利率為零，目前降息周期剛剛開始，美國財政部批准了 1.9 兆美元的額外刺激，目前減稅、去監管紅利仍待釋放。因此，就目前情況而言，2021 並非合適類比。
