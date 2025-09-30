鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-30 06:00

華爾街最具代表性的七巨頭 (M7) 正面臨重新定義，投資人著手建立新組合來更精準捕捉 AI 革命紅利。自 OpenAI 的 ChatGPT 點燃全球 AI 熱潮近三年後，由輝達(NVDA-US) 、微軟 (MSFT-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、Alphabe(GOOGL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Meta(META-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 組成的「M7」雖仍主導美股漲勢，但其絕對話語權已因 AI 投資主題的擴展而動搖。

美股科技7巨頭過時了？華爾街想要AI 這些「新贏家」潛力高（圖：Shutterstock）

與此同時，AI 浪潮的深化催生了一批新貴。博通 (AVGO-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 、Palantir(PLTR-US) 等企業在 AI 基礎設施、雲端運算及軟體領域的突出表現，正改寫市場格局。甲骨文今年來漲逾 75%，Palantir 更以那斯達克 100 指數 135% 的漲幅成為年度最佳，兩者憑藉 AI 相關業務的爆發式成長，迫使華爾街重新審視「AI 贏家」的定義。

‌



市場已湧現多種新組合概念，「Fab Four」聚焦核心 AI 玩家，「Elite 8」納入晶片巨頭博通，芝加哥選擇權交易所更推出包含十檔股票的「Magnificent 10」指數，新成員除原七家外，新增博通、Palantir 和超微半導體，篩選標準涵蓋流動性、市值及 AI 領域領導力。

傳統「M7」內部亦現分化，即便整體仍佔標普 500 指數近 35% 權重，2026 年收益料將成長超過 15%，但成員前景差異顯著。輝達、Alphabet、Meta 和微軟被視為 AI 核心受益者，而蘋果因 AI 佈局滯後、特斯拉受電動車銷量下滑及競爭加劇困擾，成長預期轉弱。

Artisan Partners 投資組合經理 Chris Smith 說：「過去周期的贏家未必能延續 AI 時代的優勢。」

富達全球宏觀總監 Jurrien Timmer 也說：「AI 故事推進中，新玩家可能取代舊巨頭。」

目前，AI 機會已擴散至更廣領域。台積電作為 AI 晶片製造關鍵環節，通訊設備商 Arista Networks、儲存晶片商美光科技等基礎設施服務商均可受益。

Janus Henderson 投資組合經理 Nick Schommer 指出，必須跳出「M7」框架，甲骨文、博通也是新核心。

從「Mag 7」到「Mag 10」，從「Fab Four」到「Elite 8」，這場組合重構折射出 AI 投資從單一巨頭引領轉向多元生態共榮的趨勢。