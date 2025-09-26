鉅亨網新聞中心 2025-09-26 11:50

SK 海力士大舉引進極紫外光（EUV）曝光設備，計畫在 2027 年前再添購約 20 台，使現有規模擴大一倍，以強化次世代 DRAM 與高頻寬記憶體（HBM）的製造能力。

SK海力士爆買EUV設備 2年倍增至40台 與英特爾匹敵。(圖:shutterstock)

綜合韓媒報導，SK 海力士目前已有 20 台 EUV 設備，包括用於研發的機台。這次的擴張，將使其總保有量可望躋身全球前三、與英特爾 (INTC-US) 相當甚至超越。

每台 EUV 設備價格約在 3,000 億至 5,000 億韓元之間，按此估算，海力士購置支出至少將達 6 兆韓元。新設備將分階段導入，首先安裝於預定年底投產的 M15X 廠，並將隨著技術升級進度在 M16 廠導入 EUV。

分析師指出，若 SK 海力士兩年內購入 20 台 EUV 設備，供應商艾司摩爾（ASML）明年營收可望成長。目前還不清楚，市場對 ASML 明年預估銷售 50 台 EUV 設備的推估中，是否已將這批潛在訂單納入。