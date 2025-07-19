先進EUV到貨半年後 日本「晶片國家隊」展示2nm工藝原型晶片

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-19 10:16

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被稱為日本「晶片國家隊」的半導體製造商 Rapidus 周五（18 日）舉行記者會，宣布旗下工廠已經開始 2nm 全環繞柵極（GAA）晶體管的測試晶圓原型製作，同時確認早期 2nm 測試晶圓已達到預期電氣特性。

Rapidus展出的2nm GAA晶體管原型。（圖：財聯社）

原型製作是半導體生產中的一個重要里程碑，旨在驗證使用新技術製造的早期測試電路是否表現可靠、高效，達到性能目標。

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Rapidus 社長小池淳義表示，去年 12 月拿到艾司摩爾 NXE:3800E EUV 曝光機後，試點生產線於今年 4 月在北海道 IIM-1 工廠啟動，6 月工廠已經接入 200 台以上半導體設備。

雖然 Rapidus 已經拿出原型晶片，小池淳義依然表示，仍預期到 2027 年某個時間點實現 2nm 工藝量產，足以顯示這家新興晶圓廠還有諸多挑戰需要克服。

作為背景，Rapidus 是一家 2022 年剛成立的公司，由軟銀、Sony、豐田、三菱日聯等 8 家日本大公司合力出資，2nm 晶片生產技術則來自美國 IBM。

Rapidus 同時獲日本政府高達 1.7 兆日元補貼承諾，意味著日本政壇任何風吹草動——例如本周末參議院選舉，都會對 Rapidus 的「錢景」造成影響。

Rapidus 首座工廠 IIM-1 於 2023 年 9 月破土動工，2024 年完成潔淨室工程，迎接半導體生產設備入駐。