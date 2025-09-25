鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-25 23:10

愛爾蘭商業顧問巨頭埃森哲 (Accenture) 周四 (25 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 8/31) 財報，營收達 176 億美元，優於市場預估的 173.6 億美元，同時宣布一項總額 8.65 億美元的重組計畫，以因應人工智慧 (AI) 與數位服務需求持續攀升。

〈財報〉埃森哲上季營收超預期 卻因川普政策面臨新挑戰(圖：REUTERS/TPG)

埃森哲表示，這項為期 6 個月的重組計畫包含遣散費與部分業務分拆，相關節省將投入員工培訓與營運效率。公司已在第 4 季認列 6.15 億美元重組費用，並預計在 11 月當季再提列約 2.5 億美元。

雖然進行重組，埃森哲仍強調持續招募，並推出新的人才策略，聚焦技能再培訓，逐步淘汰不再適用的職務，並透過 AI 提升生產力。執行長史薇特 (Julie Sweet) 表示，年度營收成長 7% 至 697 億美元，展現公司「協助客戶以 AI 重塑業務的獨特能力」。

另一方面，公司也警告，川普政府削減美國聯邦對顧問服務的支出，將拖累未來成長。埃森哲預估，這將對截至 2026 年 8 月的財政年度營收造成約 1% 至 1.5% 的衝擊。若不計此影響，全年營收成長展望為 3% 至 6%，但仍低於市場預估的 5.3%。

埃森哲股價過去一年已下跌約 30%，反映市場對聯邦業務削減的憂慮。不過，該公司同時宣布，未來一年將至少返還 93 億美元現金給股東，較前一年增加約 10 億美元，展現對股東回報的承諾。

在人才布局上，埃森哲計劃在美國與歐洲等主要市場增聘員工，以回應需求。同時，公司已展開大規模 AI 應用培訓，史薇特 9 月曾表示，埃森哲已開始訓練旗下逾 70 萬名員工使用「代理型 AI」(Agentic AI)，使其能與人類協作自主完成任務。

此外，移民政策同樣帶來挑戰。川普本月稍早宣布 H-1B 簽證將收取一次性 10 萬美元費用，引發 IT 與顧問業界對勞動成本升高的疑慮。美國移民數據顯示，埃森哲今年上半年獲批 1,568 名 H-1B 簽證受益人，位列美國前 25 大雇主之列，顯示此政策對公司潛在衝擊不容小覷。