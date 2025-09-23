鉅亨網編譯段智恆 2025-09-23 21:10

傳埃森哲擬在印度安德拉邦建新園區 將增聘1.2萬人力(圖：REUTERS/TPG)

這項計畫延續了印度大型 IT 企業近期的擴張潮。塔塔顧問服務 (Tata Consultancy Services, TCS) 與 Cognizant 先前已利用安德拉邦新推出的優惠政策，在當地取得每英畝僅 0.99 盧比 (約 0.0112 美元) 的長期租地，並承諾帶來數以萬計的就業機會。

目前，印度已是埃森哲全球最大的員工據點，約 30 萬名員工駐點於此，占其總員工數 79 萬的逾三分之一。根據提案內容，埃森哲要求在港口城市維沙卡帕特南 (Visakhapatnam) 劃撥約 10 英畝土地，條件與 TCS 和 Cognizant 相同。

雖然埃森哲未回覆《路透》置評請求，但安德拉邦一名官員透露，州政府有意引入這家跨國企業。該名官員表示：「這不是過分的要求，提案預期會通過，但流程需要一點時間。」至於埃森哲在園區設立上的具體投資額，目前尚不清楚。

相比之下，TCS 與 Cognizant 分別已在維沙卡帕特南取得土地，並計畫投資 1.54 億美元與 1.83 億美元，合計可創造約 2 萬個就業機會。

近年來，科技企業積極向印度地方城市擴張，原因包括土地、租金與薪資成本相對低廉。疫情過後，更多公司選擇在地招募人才，反轉過去專才必須遷往大城市的趨勢。

不過，這波擴張也面臨國際政策變數。美國總統川普日前修改 H-1B 簽證規範，要求申請新簽證需支付 10 萬美元費用。這項簽證長期以來廣受 IT 業仰賴，如今成本驟增，恐對該產業帶來衝擊。去年 H-1B 簽證受益最多的就是印度 IT 業者。