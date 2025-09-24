AI投資+輝達神助攻！阿里巴巴港美股價同步飆近一成

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-24 19:30

阿里巴巴周三 (24 日) 宣布與輝達 (NVDA-US) 合作、擴展海外資料中心並推出新一代人工智慧 (AI) 產品，帶動港股大漲近 10%，創下近四年新高，美股存託憑證 (ADR) 盤前股價也同步上揚近 10%，顯示投資人對其加碼 AI 戰略充滿信心。

阿里巴巴港美股價同步飆近一成

阿里巴巴近年來在核心電商業務之外，把 AI 與雲端列為新一代發展重心。周三股價的強勁反應，也突顯投資人對其 AI 轉型戰略的認可。

股價大漲 投資人追捧 AI 藍圖

阿里巴巴周三在年度雲棲大會 (Apsara Conference) 上揭示多項 AI 計畫，包括與輝達攜手開發資料合成、模型訓練及驗證測試等應用，並宣布將於未來一年在巴西、法國、荷蘭開設首批資料中心，後續還將拓展至墨西哥、日本、南韓、馬來西亞與杜拜。此舉將使其現有覆蓋 29 個地區、91 座資料中心的全球網絡進一步擴張。

阿里巴巴執行長吳泳銘表示：「AI 產業的發展速度遠超我們的預期，對 AI 基礎建設的需求同樣如此。公司將進一步加大投入。」今年稍早，阿里巴巴已公布未來三年投資人民幣 3,800 億元 (約 530 億美元) 於 AI 基礎設施。

Omdia 研究公司首席分析師 Lian Jye Su 指出，阿里巴巴多年 AI 投資已展現成果，海外資料中心布局將有助於吸引更多國際開發者與企業用戶。此舉正值輝達日前宣布將投資最高 1,000 億美元於 OpenAI 並供應資料中心晶片後，阿里巴巴選擇與輝達加強合作，凸顯 AI 產業競逐的白熱化。

發布最大語言模型 展現自主代理能力

在產品方面，阿里巴巴雲部門公布史上最大語言模型「通義千問 3-Max」(Qwen3-Max)，參數規模逾 1 兆，尤其在程式碼生成與自主代理 (Autonomous Agent) 能力上展現優勢。與傳統聊天機器人不同，自主代理可在使用者設定目標後，自行決策並完成任務，減少人類提示需求。

阿里巴巴指出，該模型在 Tau2-Bench 等第三方評測中，在部分指標超越 Anthropic 的 Claude 與中國同業 DeepSeek-V3.1。公司同時推出多模態系統「Qwen3-Omni」，可應用於智慧眼鏡與智慧座艙等虛擬及擴增實境場景。