鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-24 18:48

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二在大普羅維登斯商會發表演說，在語氣上比市場預期更為謹慎，並非強烈鴿派，但也未回到鷹派，投資人轉趨觀望。台北匯市今 (24) 日交投清淡，新台幣兌美元失守 30.3 元關卡，終場收在 30.321 元，貶值 2.7 分，為連 5 貶，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 13.235 億美元。

〈台幣〉鮑爾談話謹慎 量縮連5貶失守30.3元 探2周新低。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 30.28 元開盤，早盤最高來到 30.27 元，隨著台股跳水下挫，匯價亦由升轉貶，最低來到 30.339 元。

外匯交易員指出，出口商雖在月底有實質拋匯需求，但今天態度轉趨惜售，外資也偏向匯出，央行傾向讓市場機制調整，並未多做干預，新台幣兌美元終場收在 30.321 元，貶值 2.7 分，寫下 2 周以來的新低。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.10%，亞幣走勢趨貶，日元貶值 0.21%，韓元貶值 0.15%，新加坡幣貶 0.12%，新台幣貶 0.09%，人民幣亦貶 0.08%。