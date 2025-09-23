鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-23 18:17

台北股匯今 (23) 日仍呈脫鉤走勢，加權指數大漲逾 300 點，一舉攻上 2 萬 6，新台幣兌美元匯率一度衝上 30.1 字頭，但午盤過後升幅回吐並轉貶，終場收在 30.294 元，貶值 4.3 分，為連四黑，寫下近 2 周低點，台北及元太外匯市場總成交值 15.725 億美元，整體交投偏淡。

〈台幣〉股匯脫鉤 連4貶回測30.3元關卡 寫近2周低點。(圖：shutterstock)

美元指數中斷連續三日的漲勢，22 日轉為下跌，報價在 97 字頭遊走，新台幣兌美元今天以 30.23 元開盤後，在外資與出口商兩股力道推升下，匯價最高來到 30.175 元、升值 7.6 分，午盤過後豬羊變色，外資轉為匯出，央行亦出手調節，終場收在全日最低 30.294 元，也是 9/11 以來的新低點。

聯準會重啟降息後，激勵美股屢締新猷，在資金行情效應下，台股同步攻高，權王台積電收在 1340 元再寫新天價，大盤一舉站上 26000 點大關，終場上漲 366.77 點，收在 26247.37 點，幾乎日日有新高。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.24%，歐元反彈 0.35%，日元亦升 0.26%，新加坡幣升 0.09%，人民幣在平盤附近整理，而新台幣與韓元分別貶值 0.14%、0.12%，亞幣走勢不同調。