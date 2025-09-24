台股兩萬六能站穩？專家點高檔操作關鍵 減碼水位「看這裡」

財管中心 2025-09-24 16:46

本周台股再創新高突破兩萬六大關，今 (24) 日開盤一度來到 26394 點創新高，台積電也衝上 1355 元天價，不過隨即賣壓出籠，大盤一路下殺翻黑，終場收在 26196 點，下跌 50 點，跌幅 0.19%，成交金額為 4985 億元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董認為，由於領先指標的台指期是收在高檔十字線，目前盤勢出現多空交戰跡象，但是多方型態並沒有受到破壞!

台股來到兩萬六大關。

J 董分析，技術面顯示這兩天大盤為「拉積盤」，今日雖然開高走低，但並未跌破昨日低點，也沒有回補跳空缺口，目前《鉅亨贏指標》大盤指標趨勢依舊在「偏強勢」，距離強弱關鍵價位也有一段距離，J 董認為投資人可用今日大盤高低點位，當作多方操作加減碼的水位，倘若後續跌破今日低點或是回補缺口，預估大盤短線上就會進入震盪整理。

J 董建議目前操作上不宜追高，尤其大盤來到高檔，投資人更需留意手中持股是否出現減碼訊號，可參考《鉅亨贏指標》選股策略當中的「偏強減碼股」，同時即將轉強的機會股也能作布局，參考《鉅亨贏指標》選股策略中的「偏弱轉強股」，接下來一旦大盤進入漲多休息，投資人必須更嚴控自身持股水位。