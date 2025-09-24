台股新高不止步？路博邁：資金技術雙引擎驅動 六大產業長線價值浮現
鉅亨網記者陳于晴 台北
路博邁投信今 (24) 日釋出台股第四季展望，在 AI 創新驅動下，台股正迎來前所未有的結構性成長機會，今年以來加權指數屢創新高，路博邁台灣 5G 股票基金經理人黃煜表示，看好台股 AI、雲端、記憶體、PCB、軍工、機器人等產業，這些產業結合資金、技術雙重利多，長線投資價值愈發凸顯。此外，隨著降息循環啟動，中小型成長股亦成為市場尖兵，可望是台股續創新高的後續重要推動力。
根據美銀美林 2025 年最新調查顯示，全球機構法人持續加碼科技、半導體，現金水位降至 3.9% 新低。亞洲市場以科技股、半導體為主要增持標的，台股受益明顯。
由資本資出帶動的資金效應，也於 AI 產業發酵，主要分為三大類：一是雲端巨頭資本支出，如 AWS、Google、Oracle 等 2029 年預計資本支出上看 1100 億美元；二是主權 AI 資本支出，包含如阿布達比、StarGate 等國家型算力建設；三是新興雲端參與者 (Neocloud) 崛起，預計 2030 年將搶占全球算力市場 20%，這些都是 AI 產業可望持續維持飛躍式成長的支撐。
此外﹐美國進入降息循環，市場對後續寬鬆政策高度期待，資金環境持續利多可望推動股市上行。根據歷史經驗，降息後一年內全球科技股平均漲幅高達 13.2%，遠優於其他類股。
AI 智造、軍工轉型 台灣股市搶攻全球新賽道
隨著全球 AI 技術由生成式 AI 跨入自主智慧代理 (Agentic AI) 時代，以及預計 2025-2030 年將掀起 AI 代理人及 AI 機器人產業大潮。黃煜指出，台灣市場正迎來新一波算力需求爆發，面對龐大的算力需求，除了雲端服務商目前依賴的 GPU(如 NVDA、AMD)，自研 ASIC AI 晶片將連帶大幅提升。
近期 AI 應用熱潮更進一步推升投資信心。上週谷歌 Gemini 應用獲得大量下載，顯示 AI 應用正在快速普及，雖然目前多在虛擬環境，但只需重組現有設備，即有望跨足實際場景，為 AI 產業未來成長注入更強動能。
黃煜進一步點出軍工產業也進入超級週期，2026 至 2032 年間台灣國防大型軍備採購總額預計達 1.3 兆元。軍用無人機市場年複合成長率高達 67%，規模將由 2025 年的 54 億元成長至 2030 年的 693 億元，產能與採購量大幅提升。除部分技術需靠海外供應外，台灣在整機組裝與關鍵零組件已具備全球競爭力。隨著自動化技術如微電腦、自動導航、GPS 等推升產業升級，台灣供應鏈迎來高速成長與出口新契機。
展望未來， AI、雲端、機器人等新興產業齊發，搭配降息資金活水，台股持續展現強勁成長潛力。建議投資人可關注新興科技及產業升級趨勢，掌握台股多元動能與長期資本增值機會。尤其是中小型科技股有望因龍頭股交易擁擠，在降息循環與供應鏈受惠效應下，吸引資金流入，成為新一波市場領漲主力。
