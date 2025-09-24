〈美股盤後〉鮑爾稱股市估值相當高 標普自盤中歷史高點回落

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-09-24 05:27

標普 500 指數週二 (23 日) 收黑，盤中一度觸及歷史高點，但在輝達等大型科技股漲勢降溫後回落，市場同時消化聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的最新談話。

鮑爾稱股市估值相當高 標普自盤中歷史高點回落 (圖：REUTERS/TPG)

道瓊週二收跌約 88 點，標普微跌近 0.6%，盤中最高觸及 6,699.52 點新高，那斯達克指數則挫跌約 1%。

聯準會主席鮑爾在羅德島 (Rhode Island) 發表題為「經濟展望與框架審查」的談話，他聯準會正同時面臨通膨上行與就業下行的雙重風險，其中就業惡化的憂慮推動了上週的降息決定。

鮑爾重申，合理的判斷是關稅僅會一次性推升物價，並強調須確保關稅效應不會持續發酵。他並未釋出下月是否支持降息的訊號，但指出多項指標顯示，目前股市估值已「相當高」。

部分官員認為，上次降息已削弱持續放寬的必要性，但新任理事米蘭呼籲更大幅度降息。芝加哥聯準銀行總裁古斯比 (Austan Goolsbee) 則指出，若通膨持續回落，利率有望進一步下調，並表示「若停滯性通膨的陰霾消散，利率最終能以漸進方式大幅下降」。

同時，投資人也關注最新數據。標普全球綜合製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 53.6，低於 8 月的 54.6 及市場預期；製造業 PMI 自 53 下滑至 52，略低於預估；服務業 PMI 則從 54.5 降至 53.9，創三個月低點。

美股週二 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 88.76 點，或 0.19%，收 46,292.78 點。

那斯達克指數下跌 215.503 點，或 0.95%，收 22,573.473 點。

S&P 500 指數下跌 36.83 點，或 0.55%，收 6,656.92 點。

費城半導體指數下跌 21.913 點，或 0.35%，收 6,308.205 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 228.07 點，或 1.39%，收 16,216.29 點。

標普 11 大板塊表現分化，能源 (+1.71%)、房地產 (+0.81%)、公用事業 (+0.54%) 領漲。資訊科技 (-1.14%)、非必需消費 (-1.44%) 拖累大盤。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全數倒地。Meta (META-US) 下跌 1.28%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.64%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.32%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 3.04%。

台股 ADR 走勢分歧。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.70%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.09%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.70%。

企業新聞

美光 (MU-US) 週二收紅 1.09% 報每股 166.41 美元，盤後股價隨財報聞訊走揚。美光繳出「優於預期並上修展望」的財報，顯示 AI 確實推動記憶體需求強勁，進一步拉動市場樂觀情緒。

迪士尼 (DIS-US) 收低 0.28% 至每股 112.25 美元，迪士尼旗下串流平台 Disney + 自 10 月 21 日起再度調漲訂閱費用，這已是連續第四年漲價，旨在提升串流業務獲利能力。

輝達 (NVDA-US) 挫跌 2.82% 至每股 178.43 美元。輝達向客戶保證，與 OpenAI 達成的 1000 億美元投資協議以及共同拓展 AI 基礎設施的合作計畫，不會影響該公司與其他客戶的合作關係。

波音 (BA-US) 週二升幅達 2.00% 至每股 216.34 美元，波音表示，已與 Palantir Technologies 合作，將在其國防和航太部門使用 Palantir 的 AI 解決方案平台。

Firefly Aerospace (FLY-US) 崩跌 15.31% 至每股 41.94 美元。在全球太空產業競爭日益白熱化之際，該公司自 8 月初在那斯達克掛牌以來首次公布財報，其第二季虧損擴大，營收也遜於市場預期。

經濟數據

美國 9 月製造業 PMI 初值報 52，預期 52.2，前值 53

美國 9 月服務業 PMI 初值報 53.9，預期 54，前值 54.5

美國 9 月綜合 PMI 報 53.6，預期 54.6，前值 54.6

華爾街分析

Nationwide 金融市場經濟學家 Owen Klachkin 表示，鮑爾的立場並不像市場所期待的那樣溫和，但他仍將通膨視為對物價水準的一次性調整，這應使他更有理由繼續推動寬鬆政策。

TradeStation 市場情報副總裁 David Russell 表示，鮑爾正為第四季關稅可能推升通膨預做準備，並保留對物價壓力上行的政策空間。他同時給予決策官員面對政治壓力的迴旋餘地，並以「影響將是短暫的」來淡化此訊息。

Pepperstone 策略員 Ahmad Assiri 研判，目前跨資產市場的氛圍，主要受到 AI 題材帶動的樂觀情緒，以及對政策當局獨立性的關注所主導。