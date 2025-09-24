鉅亨網編譯段智恆 2025-09-24 02:30

根據《The Verge》周二 (23 日) 報導，迪士尼 (DIS-US) 旗下串流平台 Disney + 將再度調漲訂閱費用，自 10 月 21 日起生效，凸顯公司持續透過漲價來推升串流業務獲利。

迪士尼串流再漲價 10月起訂閱費全面上調(圖：REUTERS/TPG)

根據迪士尼公布的方案，含廣告的基本月費將上漲 2 美元至 11.99 美元；無廣告的 Disney+ Premium 月費將調漲 3 美元至 18.99 美元，年度訂閱費用也將增加 30 美元至 189.99 美元。其他同綑方案也將隨之調整，詳情可見官方支援頁面。

自 2019 年推出時，Disney + 月費僅 6.99 美元，但近年來幾乎成為固定漲價循環。迪士尼在 2022 年 12 月、2023 年 10 月與 2024 年 10 月皆調升訂閱費，直到去年串流部門才首次實現獲利。如今再次調漲，對用戶來說已不陌生。

不過，此次漲價的時機並不理想。迪士尼近期因暫時停播《ABC》深夜節目《吉米夜現場》(Jimmy Kimmel Live!)引發爭議。主持人因針對右翼評論員柯克 (Charlie Kirk) 遇刺事件的發言遭公司無限期停播，隨即激起輿論反彈與抵制串流服務的呼聲。僅六天後，迪士尼宣布節目復播，稱已與吉米進行「深思熟慮的對話」。

記者 Marisa Kabas 日前爆料，迪士尼急於恢復節目，部分原因可能與本次漲價有關。她引述迪士尼內部人士透露，自節目停播後，訂閱人數持續流失，公司在宣布漲價之際不敢冒險失去更多用戶。