鉅亨網新聞中心 2025-09-24 08:00

今日操盤前瞻：

美股重點新聞摘要2025年9月24日 (圖:Shutterstock)

Fed 主席鮑爾演說

美光財報

日本 9 月綜合 PMI 初值

德國 9 月 IFO 商業景氣指數

美國 8 月營建許可

美國 8 月新屋開工

〈財報〉AI 帶旺記憶體需求 美光財測優於預期 盤後應聲漲

美國最大電腦晶片製造商美光 (Micron)(MU-US) 公布的上季 (會計年度第 4 季) 財報優於分析師所料，對本季 (第 1 季) 的財測也打敗市場預期，看好隨著人工智慧 (AI) 軍備競賽白熱化，對硬體設備的需求將刺激自家的先進記憶體晶片銷售。全文詳讀

Fed 主席鮑爾：就業疲弱推動降息 通膨陰影未散

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在大普羅維登斯商會 (Greater Providence Chamber of Commerce) 發表演說時表示，就業市場的疲軟已超越對通膨頑固的擔憂，成為上周決定降息的主要原因。他強調，目前 Fed 面臨通膨與就業雙邊風險並存的「艱難局面」，後續政策道路沒有「無風險選項」。全文詳讀

鮑爾潑冷水！稱股市估值相當高 美股應聲下跌

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 被問到會不會擔心股市漲太高時，他回應道：「我們確實會關注整體金融情勢，並自問我們的政策是否以我們試圖達成的方式影響金融情勢。但你說得對，以許多標準來看，例如股票價格的估值偏高。」這番話導致美股轉跌。全文詳讀

Fed 傳聲筒：鮑爾暗示今年仍有降息空間

《華爾街日報》資深記者、素有「聯準會傳聲筒」之稱的 Nick Timiraos 撰文指出，美國聯準會主席鮑爾表示，即便上週降息後，利率水準仍屬「適度緊縮」，這意味著若官員們判斷近期勞動市場疲軟的情況超過通膨壓力，今年仍有進一步降息的空間。全文詳讀

OpenAI、甲骨文、軟銀宣布擴大星門基建計畫 將在美興建 5 座資料中心