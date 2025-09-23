外資轉買106億元 掃貨鴻海5萬張 連19天加碼鴻海逾35萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (23) 日終場大漲 366 點，收在 26247 點，改寫收盤紀錄，外資回頭買超，大買電子代工廠、二線晶圓代工廠，尤其看好鴻海，不僅今日再度狂掃 5 萬張，更已連 19 日買超，累計買超張數衝上 35 萬張，買超金額衝破 747 億元。
三大法人合計買超 123.65 億元，外資終止連 2 賣、回頭買超 106.39 億元，自營商再度加碼 32.06 億元，已連 4 買，投信持續調節 14.79 億元，呈現連 21 賣；期貨方面，外資減碼空單超過千口，未平倉空單口數降至 16200 口。
外資大舉敲進電子代工廠、二線晶圓代工廠，狂掃鴻海 (2317-TW) 逾 5 萬張，為外資買超第一名，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 也分別有 1.7 萬張、1.4 萬張，也青睞力積電 (6770-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)，兩者合計高達 7.6 萬張，也不忘加碼記憶體指標股華邦電 (2344-TW)，張數也有 1.6 萬張。
外資賣超則瞄準傳產進行提款，包括南亞 (1303-TW)、台泥 (1101-TW)、台玻 (1802-TW)，三檔合計調節 5.8 萬張，也減碼電子股的仁寶 (2324-TW)、旺宏 (2337-TW) 共 2.1 萬張。
投信與自營商也雙雙看好華邦電，分別加碼 1.6 萬張、1.7 萬張，自營商也同樣青睞力積電近 7 千張，並加碼南亞科 (2408-TW) 逾 6 千張。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#營收獲利增加
#高盈餘高毛利
#法人看好股
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇