外資轉買106億元 掃貨鴻海5萬張 連19天加碼鴻海逾35萬張

台股今 (23) 日終場大漲 366 點，收在 26247 點，改寫收盤紀錄，外資回頭買超，大買電子代工廠、二線晶圓代工廠，尤其看好鴻海，不僅今日再度狂掃 5 萬張，更已連 19 日買超，累計買超張數衝上 35 萬張，買超金額衝破 747 億元。

三大法人合計買超 123.65 億元，外資終止連 2 賣、回頭買超 106.39 億元，自營商再度加碼 32.06 億元，已連 4 買，投信持續調節 14.79 億元，呈現連 21 賣；期貨方面，外資減碼空單超過千口，未平倉空單口數降至 16200 口。

投信與自營商也雙雙看好華邦電，分別加碼 1.6 萬張、1.7 萬張，自營商也同樣青睞力積電近 7 千張，並加碼南亞科 (2408-TW) 逾 6 千張。