吳嘉隆：全球經濟進入「後通膨」資金行情推台股上3萬點

美國聯準會（Fed）宣布降息 25 個基點，將基準利率降至 4.00% 至 4.25% 的區間。此舉不僅是今年來首次降息，更引發了全球金融市場的連鎖反應。資深財經學者吳嘉隆在今 (23) 日播出的網路節目中，針對降息後的經濟動向剖析，他指出，這標誌著全球經濟正式進入「後通膨時代」，並非單純的政治操作，更進一步為台股的未來走勢大膽預測：最終站上 3 萬點。

降息的真正原因：從抗通膨到救就業

吳嘉隆首先否定外界認為聯準會降息是屈從於政治壓力的說法。他解釋，聯準會的決策背後有其嚴謹的經濟邏輯。其官方雙重目標始終是「物價穩定」與「就業最大化」。在過去兩年的升息週期中，聯準會的重心是壓制一度飆升至 9.1% 的通膨率。隨著通膨數據逐步回落並跌破 3% 的關鍵門檻，物價問題已得到有效控制，聯準會的政策重心得以轉向，專注於應對日益顯現的就業市場疲軟跡象。

吳嘉隆將此稱為「風險管理」。他認為，聯準會是根據「最適合的貨幣緊縮程度」來調整政策。在通膨高漲時期，為有效對抗通膨，聯準會會將利率設定得比通膨率高出兩個百分點（相當於 8 碼），以達到強力的緊縮效果。然而，當通膨率降至約 2.5% 的水平時，這種過度緊縮反而會傷害經濟。根據聯準會的內部研究，此時最適合的緊縮程度應調整為讓利率僅比通膨率高出三個季度點（3 碼）。

因此，從技術面來看，聯準會早就具備降息的正當性。此次降息並非心血來潮，而是根據持續改善的通膨數據，對貨幣政策進行的一次合理校準。吳嘉隆也同時提醒，由於貨幣政策從實施到產生效果通常有約六個月的時差，聯準會應該更早依據領先指標預判，而不是等到就業數據開始顯現疲軟後才做出反應，這也說明了其在決策上的些許滯後性。

聯準會為何「順應民心」？

聯準會的決策除了依據經濟數據，也高度關注市場的預期。吳嘉隆指出，芝加哥商品交易所（CME）的「聯邦觀察工具」是一個關鍵指標。當市場對於某次會議的利率行動預期機率超過 70% 時，聯準會通常會順應這股高度一致的預期。

本次降息前，市場預期聯準會將降息一碼的機率已逼近九成。聯準會的實際行動與市場預期完全一致，此舉避免了「不確定性」帶來的金融不穩定。吳嘉隆解釋，如果聯準會的決策出乎市場預料，投資人會感到恐慌，認為聯準會是否看到了他們未知的風險，進而引發大規模的拋售，造成市場劇烈震盪。為了維護金融穩定，聯準會通常會選擇滿足市場的共識性預期，這使得其利率決策在某種程度上變得可預測。

當資金湧入風險資產 台股迎「黃金交叉」

本次降息的關鍵影響，在於它向市場發出了一個明確的訊號：最壞的通膨時期已經過去，經濟風險正在下降。吳嘉隆強調，這將導致投資人的「風險偏好」顯著上升。