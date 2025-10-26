KPMG全球CEO前瞻調查：經濟信心創5年新低！逾9成仍會擴編人力「它」成首要投資
鉅亨網記者張韶雯 台北
KPMG 日前發布《KPMG 2025 全球 CEO 前瞻大調查》報告，在全球經濟與地緣政治持續動盪的背景下，儘管 CEO 對全球經濟前景的信心降至 68%，為 2021 年以來最低點，但全球企業領袖們正積極調整策略，以 AI 投資和人力資本為核心，推動未來成長並強化風險韌性。
AI 技術毫無疑問已成為企業轉型的關鍵引擎。調查顯示，高達 69% 的 CEO 計劃在未來 12 個月內，將 10% 至 20% 的預算投入 AI 技術。更有 71% 的 CEO 將 AI 列為 2026 年的首要投資重點。
KPMG 安侯建業執行長施威銘表示，這股投資熱潮不再只是停留在概念階段，而是反映出 AI 已逐步展現實際成效，企業正加速推動 AI 應用落地，將技術從探索邁向實踐。
然而，AI 的廣泛應用也帶來治理與人才挑戰。超過半數 CEO 對 AI 的倫理影響（59%）、資料準備度（52%）及監管框架不足（50%）感到憂慮，顯示健全的治理機制將是 AI 長期發展的關鍵。
面對經濟壓力，企業領導者對擴張仍保持積極態度。儘管經濟環境逆風持續，仍有高達 92% 的 CEO 計劃在未來一年內擴大人力編制，將人才視為營收成長的關鍵投資。
人才競爭壓力亦隨 AI 浪潮水漲船高。有 70% 的 CEO 擔憂 AI 人才競爭，77% 則認為提升現有員工的 AI 技能是一項重大挑戰。報告強調，「人力資本」特別是具備 AI 與科技技能的人才，將成為決定企業未來競爭力的核心要素。為此，61% 的 CEO 正積極招募 AI 與科技專才。
在永續發展方面，CEO 們的信心有顯著提升。61% 的 CEO 表示有信心在 2030 年以前達成淨零排放目標，相較於 2024 年的 51% 有明顯躍升，反映出企業對長期氣候承諾的可行性愈加堅定。此外，51% 的 CEO 將法規遵循與報告標準列為優先事項，44% 則已將永續目標納入核心業務策略。
在多重不確定性環境下，企業領袖普遍認為未來具競爭力的關鍵能力包括：更高的敏捷性與快速決策（26%）、透明溝通（24%），以及識別、優先排序與管理風險的能力 (23%)。面對數位網路犯罪與資安風險（79%）等挑戰，全球企業領袖正重新調整成長計畫，尋求更具彈性的經營模式，並有高達 89% 的 CEO 表示將啟動或參與併購活動以尋求策略性擴張。
