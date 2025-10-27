公銀「東進」再下一城！合庫東京分行開幕 強攻日本半導體鏈、鎖定國際聯貸案

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-27 17:44

公股銀行積極「東進」，海外布局再傳佳音！合作金庫銀行東京分行今於 (27) 日盛大開幕，正式揭牌營運。未來將鎖定半導體供應鏈資金需求與國際聯貸案等商機，致力成為在日台資企業及當地客戶最信賴的金融夥伴，實踐「全球布局、在地紮根」。

合庫銀行東京分行剪綵儀式，台灣駐日代表處代表李逸洋(左2)、合庫銀行董事長林衍茂(中)、前國防安全研究院執行長林成蔚(左四)、合庫創投董事長王育群(左五)及東京分行經理陳乃嘉(左)。（圖:合庫提供）

作為日本政治與經濟中樞，東京擁有成熟的金融體系、高度發展的產業基礎，亦為全球主要資金流動與商業活動的樞紐。合庫銀行東京分行選址於日本政治與經濟中樞的千代田區，毗鄰東京車站，將成為串聯亞洲金融網絡的關鍵樞紐。眾多國際金融機構、日本大型企業總部及中央政府機關，有助於迅速接軌當地金融市場脈動。

合庫銀行指出，未來東京分行將成為串聯亞洲金融網絡的關鍵據點，除強化與在日台商企業的連結，同時積極拓展日本當地企業客群，提供符合當地需求的專業金融服務，持續實踐「全球布局、區域管理、在地紮根」的經營方針。

合庫銀行東京分行主要營業項目包含參與國際聯貸案、一般授信案件、貿易融資及存匯款等業務，將鎖定半導體產業相關供應鏈資金需求及國際聯貸案等商機，致力於成為在日台資企業及當地客戶可信賴的金融夥伴。

為因應海外金融版圖的擴張，合庫銀行亦積極培育海外儲備人才庫，並持續整合多年來在國內外累積的經驗與資源，厚植海外營運實力，期待透過東京分行的設立，深耕東北亞市場，發揮金融正向力量。