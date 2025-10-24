鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至22.88元，預估目標價為1130元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由22.33元上修至22.88元，其中最高估值25.72元，最低估值17.68元，預估目標價為1130元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|25.72(25.72)
|40.45
|71.72
|最低值
|17.68(17.68)
|22.27
|26.72
|平均值
|22.31(22.19)
|30.63
|41.76
|中位數
|22.88(22.33)
|30.08
|38.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|558,680,300
|738,714,750
|992,091,000
|最低值
|499,384,000
|555,155,000
|682,731,000
|平均值
|529,960,130
|642,048,890
|788,141,330
|中位數
|524,654,000
|641,750,000
|763,770,630
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|13.56
|12.86
|12.58
|10.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|421,147,557
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
