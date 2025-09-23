研調：歐洲Q2智慧手機市場重返成長軌道 蘋果、小米市占明顯提升

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-23 15:53

‌



研調機構 Counterpoint Research 指出，歐洲市場在年初表現不振後，第二季出貨量年增 4%，展現回溫跡象。儘管經濟與地緣政治環境挑戰持續，加上歐盟新環保法規生效，市場仍受惠於全新機種的推出與積極促銷活動，成功扭轉頹勢。

研調：歐洲Q2智慧型手機市場重返成長軌道 蘋果、小米市佔明顯提升。(圖：shutterstock)

三星在 2025 年第二季依舊穩居龍頭，但市佔略降；蘋果與小米則因 iPhone 16e 與 Redmi Note 14 系列的成功而表現亮眼。最大贏家則是 HONOR，其強勁動能進一步鞏固第四名的地位，而 realme 在 2025 年第二季表現不佳。

‌



Counterpoint Research 研究副總監 Jan Stryjak 表示，由於經濟挑戰持續，加上部分入門機種（如三星 Galaxy A06）因歐盟新環保設計規範未能上市，導致去年的熱銷機種 Galaxy A05 缺乏接替產品，第二季消費需求依然低迷。