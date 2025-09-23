鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-23 18:09

‌



研調機構 Counterpoint Research 指出，2024 年蜂巢式物聯網連線 年增長 17%，全年總量突破 38 億，同時，全球蜂巢式物聯網模組市場也持續拓展，受惠於汰換週期以及具成本效益解決方案的普及。

研調：蜂巢式物聯網2024年連線總量突破38億年增17% 將迎來生態轉型時刻。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 資深分析師 Tina Lu 表示，隨著傳統技術逐步汰除，市場正加速採用更高效且具成本優勢的方案，例如 4G Cat-1 bis。這些技術讓部署更簡化，並提升了物聯網應用的可擴展性與可靠性。

‌



5G 的推廣將進一步加速這一趨勢，開啟更多進階應用場景，並為企業與營運商創造全新的營收機會，在傳統 ARPU 壓力下帶來新的成長動能。

4G 仍將是蜂巢式物聯網的主流技術，憑藉其廣泛可用性、易於部署與成本效益。然而，隨著網路密集化、裝置生態逐漸成熟，以及營運商積極尋求消費應用之外的 5G 盈利模式，5G 將自 2026 年起加速普及。其中，汽車與工業物聯網將成為主要成長驅動力，醫療及企業應用也將緊隨其後。

物聯網連線生態正處於重大轉型期，多項新興技術的匯聚將成為推手，其中，eSIM 與 SGP.32 標準將發揮關鍵作用，實現物聯網裝置的 無縫、可擴展及遠端連線管理；而 AI 整合將不僅應用於裝置端，亦將橫跨平台，強化智慧化、自動化與安全性

而 5G 與 5G SA（獨立組網） 的持續推進，將加速 RedCap 技術 的採用。RedCap 將驅動如監控、穿戴裝置與增強型行動寬頻等應用，成為未來物聯網部署的重要支柱。

ounterpoint Research 分析師 Siddhant Cally 評論，全球各地持續推動數位轉型，特別是在公共事業與基礎設施領域。車聯網（IoV）已成為主要增長引擎，尤其在北美、歐洲與中國展現強勁動能，同時智慧零售與 POS 應用也在快速擴張。展望未來，下一波成長將來自成熟市場中的高數據應用，以及新興市場中具規模化需求的核心解決方案。