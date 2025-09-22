研調：中國智慧手機市場進入調整期 vivo、HONOR拖累市場表現

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-22 16:09

研調機構 Counterpoint Research 表示，中國智慧型手機銷量市場進入調整期，在 2025 年第三季前八週的 7、8 月年減 2%，主要受到 vivo 與 HONOR 下滑的拖累。

研調：中國智慧型手機進入調整期 vivo、HONOR拖累市場表現。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 指出，vivo 雖憑藉 Y300、S30 及 X200s 系列在中低階市場表現亮眼，但隨著促銷活動及國家補貼計畫推升中高階市場競爭，消費者更傾向選擇高階機型，進一步凸顯 OPPO 與華為的優勢。相較之下，HONOR 則面臨挑戰，成為主要品牌中市佔跌幅最大的廠商，目前正著手調整通路策略以應對市場變化。

Apple 銷量市占同樣下降約一個百分點，但由於 iPhone 16 Pro 系列在價格調整後仍保持穩定需求，使得 iPhone 16 系列截至 7 月的表現，仍優於 2024 年同期的 iPhone 15 系列，部分抵消了市場下滑的衝擊。

OPPO 則憑藉更完善的產品組合成為表現最佳的品牌。Reno 14 系列以中階價位提供旗艦級功能，結合卓越的影像能力、耐用設計、長續航與整體性能，成功滿足消費者需求，成為中國市場最暢銷的旗艦機型之一，僅次於 iPhone 16 系列。

華為持續擴展產品組合，亦推動其銷量維持正增長。自 5 月推出的 Nova 14 系列延續了 Nova 13 系列的強勁表現，自上市以來保持良好動能；同時，其高階旗艦 Mate 70 系列亦維持穩定需求，使華為在中國市場的市佔率持續上升。