鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-23 13:26

國科會今 (23) 日宣布，近期與韓國國家災害管理研究院 (NDMI) 於韓國仁川國際展覽中心簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將建立合作，攜手強化區域災害風險治理與社會防災韌性的工作。

國科會與韓NDMI簽MOU，攜手強化區域災害風險治理。(圖:國科會提供)

據合作備忘錄協議，雙方將聚焦於「研究、應用、培訓到國際連結」之合作方式，據此開展技術、政策、資訊與科研成果交流，並透過雙方研討會與研究成果展示的互訪方式，推動教育與訓練合作，促進資訊與技術共享，也同步拓展國際合作的參與。

國科會指出，NDMI 位於蔚山廣域市隸屬於韓國行政安全部 (MOIS)，為國家級的災害與安全管理研究與政策支援中心，近年積極推動預警科技、資料分析、災後鑑識與國際合作等任務。依研究領域與任務設有多個研究處與中心，涵蓋研究企劃、災害預防、災害資訊、災害科學鑑識、地震災害減緩、潛在風險辨識與評估、乾旱整合中心、災害安全實驗中心、研發創新中心、韌性研究中心等，整體人力規模百餘人。

國科會災防科技中心主任陳宏宇指出，台韓兩地地理與災害型態相近，雙方將優先聚焦豪雨、坡地災害、複合災害與新興風險等各不同領域的共同研究。在人才培育方面，將以雙邊課程、技術研討會與機構互訪為主，以擴大整體的研發能量。災防科技中心本次與 NDMI 的跨國合作，也正好呼應了國科會正在推展「以防災科研支撐國土安全與社會韌性」方向。