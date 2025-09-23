中秋穩物價 政院宣布減稅延長到明年 鎖定3大類關鍵原物料

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-23 18:54

中秋佳節腳步將近，為確保應節商品與重要民生物資的供應穩定及價格合理，行政院於今（23）日召開「穩定物價小組」會議，通過多項措施，全力確保民眾在中秋期間能輕鬆消費，同時也為長期的物價穩定奠定基礎。會議除了要求相關部會加強市場監控與物資調度，更做出重要決議：延長關鍵原物料的稅負減徵措施至明年 3 月底，從黃豆、小麥到汽油三大類物源頭減輕業者負擔，最終讓消費者受益。

（鉅亨網資料照）

中秋節是台灣三大傳統節日之一，烤肉已成為全民團聚的共同記憶，這也帶動了應節農產品與烤肉食材的龐大需求，包括文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等。為此，行政院已責成農業部與行政院消保處等單位，密切關注各項產品的市場供需與交易情況，並落實各項調配措施。

農業部已對多項產品進行盤點，並承諾在節前增加供應量以滿足市場需求。具體而言，蔬菜供應量將增加 5%、水果增加 11%、毛豬增加 27%、白肉雞增加 7%、水產品增加 10%，確保貨源充足。此外，為因應可能來襲的颱風，農業部已啟動緊急應變機制，預先規劃了緊急調度方案，以穩定節慶期間農產品的供應與價格，避免對民生消費造成衝擊。

除了烤肉食材，月餅、蛋黃酥等糕點也是中秋送禮的熱門選擇。行政院消保處對四大賣場、四大超商及五大電商的常見月餅價格進行了檢視。調查結果顯示，有 53.8% 的月餅價格持平或略有下跌，46.2% 的產品則有小幅調漲，但多數漲幅低於一成。消保處強調，目前月餅供應量充足，各通路也推出了多樣化款式與價格的產品，並搭配各種促銷方案，讓消費者有更多元的選擇。會議決議，消保處將持續關注應節糕點的市場行情，若發現任何異常，將立即進行查處。

隨著中秋、雙十等連續假期的到來，國內旅遊活動也將愈加熱絡，帶動觀光餐飲需求。行政院要求經濟部密切關注指標性餐飲商品的價格變化。同時，由經濟部主導的「物價聯合稽查小組」將持續發揮作用，特別針對烤肉食材與月餅等應節產品，嚴密監控價格上漲的合理性。對於可能存在囤積、哄抬或聯合漲價行為的業者，稽查小組將不定期啟動稽查，透過實際行動來遏止不法，明確宣示政府穩定物價、保障消費者權益的決心。

儘管國際農工原物料價格已趨於穩定，並多數已回落至 2021 年底實施減徵措施時的水準，但考量到國內民生需求，以及國際經貿情勢、地緣政治風險與氣候異常等潛在通膨因素依然存在，為了維持民眾的實質購買力，並持續從源頭減輕國內業者的營運負擔，原定於本年 9 月底結束的第 15 波減徵措施，經會議決議將啟動第 16 波，並延長至明年 3 月底。

此次延續的減徵措施涵蓋多個重要民生品項：