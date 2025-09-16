製造業成關稅重災區！包辦9成7無薪假新增人數 金屬機電業已近6千人被減班

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-16 11:18

勞動部今（16）日公布最新無薪假（減班休息）統計，受到美國關稅影響，主因是客戶訂單處於觀望狀態，導致訂單不穩定，部分訂單甚至延後下單。實施無薪假的企業家數與人數雙雙暴增，其中製造業更是首當其衝，新增人數佔總增人數的 97%，又以金屬機電工業受創最深，在本次通報實施減班休息的佔 231 家，人數達 5,731 人，佔製造業高達八成。

（鉅亨網資料照）

本次統計顯示，截至目前實施減班休息的事業單位增至 333 家，人數達 7,334 人，較上一期（9 月 1 日）公布的數據增加了 88 家、2,471 人。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，這次人數的增加主要集中在製造業，製造業實施減班休息的企業有 271 家，人數達 6,870 人，相較上一期增加了 80 家、2,391 人，增幅佔總增人數的 97%，顯見製造業是本波衝擊的主要受害者。

在製造業中，又以金屬機電工業受創最深，本次通報實施減班休息的企業有 231 家，人數達 5,731 人，約佔製造業總數的八成。進一步分析，受影響最大的產業為機械設備製造業，通報企業有 125 家，人數達 3,247 人。據廠商反映，主因是客戶訂單處於觀望狀態，導致訂單不穩定，部分訂單甚至延後下單。

為應對此波無薪假潮，勞動部於 8 月 1 日啟動「強化版僱用安定措施」，主動協助受影響企業與員工。黃琦雅表示，本次通報的企業中，有 244 家、共 5,940 名員工適用此措施，人數佔總通報人數的八成，比例相當高。此措施提供員工薪資差額七成的補貼，每月最高可領 11,210 元，最長可領六個月。

除了薪資補貼，勞動部也提供「受美國關稅影響支持減班休息再充電訓練計畫」，協助勞工提升技能，每小時補助 190 元，每月最高可領 17,210 元。黃琦雅表示，勞動部將持續密切監測相關數據，並主動訪視廠商、聯繫勞工，將所有支持計畫送到每位勞工手中，並視情況滾動調整相關措施，以保障勞工權益。