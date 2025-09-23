鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-23 15:20

‌



由伍德 (Cathie Wood) 主導的方舟投資 (ARK Invest) 周一 (22 日) 展開一系列重大的策略性調整，其中最引人注目的舉動是對中國科技巨頭的大舉押注，單日斥資超過 1600 萬美元購入阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 股票，同時也增持了百度 (BIDU-US) 與小馬智行 (PONY-US) 的股份，顯示出方舟對中國科技板塊日益增強的信心。

方舟投資大舉押注中國科技股 斥資逾1600萬美元增持阿里巴巴(圖:shutterstock)

根據方舟公布的交易報告，方舟旗下的金融科技創新 ETF(ARKF-US) 和次世代網路 ETF(ARKW-US) 兩個基金，周一共計購入了 99,090 股阿里巴巴股票，總投資金額約為 1613 萬至 1630 萬美元。

‌



這項投資的背景是，阿里巴巴近期不僅發表了一款旨在挑戰輝達 (NVDA-US) 在中國市場主導地位的高效能處理器，其股價在過去 30 天內也已飆升超過 30%，年初至今的回報率更高達 93.3%。此舉無疑是對阿里巴巴在硬體與 AI 領域發展策略的肯定。

除了阿里巴巴，方舟的自動化技術與機器人 ETF(ARKQ-US) 也購入了 21,245 股百度股票，價值約 290 萬美元。近期中國科技公司因加碼 AI 支出與產品發布，普遍獲得投資者青睞，方舟的增持也呼應了此一趨勢。

此外，ARKQ 還買入了 103,002 股較不知名的自駕新創公司小馬智行，金額約 210 萬美元。小馬智行正與新加坡的 ComfortDelGro 合作，擴展其自動駕駛車輛業務，這筆交易也凸顯了方舟對新興技術公司的持續關注。

在賣出方面，方舟進行了顯著的資金重新配置。最大筆的賣出交易是減持能源公司 Oklo Inc(OKLO-US)，透過 ARKQ 基金賣出了 54,936 股，價值約 740 萬至 770 萬美元，大幅降低了在該公司的持股比例。這次賣出是在 Oklo 股價創下 52 周新高之際，其股價受到分析師樂觀情緒和政府對核能支持的推動。

同時，方舟也似乎正在從一些先前青睞的股票中抽身。ARKW 基金賣出了 17,428 股的電商平台 Shopify(SHOP-US) 及 20,019 股的遊戲平台 Roblox(RBLX-US)，總計套現超過 530 萬美元。