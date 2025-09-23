鉅亨網新聞中心 2025-09-23 16:00

‌



矽谷再次上演天價交易。輝達 (NVDA-US) 周一宣布向 OpenAI 投資高達 1000 億美元，將全球 AI 產業的目光聚焦到一個新的「三角關係」上。三家科技巨頭，OpenAI、輝達以及甲骨文 (ORCL-US) 正透過一連串巨額合作，共同構建下一代 AI 算力帝國。

OpenAI、輝達與甲骨文千億資金互拱 AI三角關係完美嗎？(圖:shutterstock)

天價合約與資金循環

‌



網路上盛傳一張圖，展示了由三句頭所建構的「大模型 - 雲基建 - 算力晶片」循環，引起熱烈討論。

這場合作始於 OpenAI 與甲骨文的一筆驚人交易。今年 6 月，OpenAI 與甲骨文簽署了一份長達 5 年的雲端服務合約，金額高達 3000 億美元。這筆交易不僅是 OpenAI「星際之門」（Stargate）計畫的關鍵一步，其單年 600 億美元的支出，也遠超過 OpenAI 目前的年收入，被視為史上最大的雲端合約之一。

隨著輝達的加入，這個「三角關係」形成了一個完整的資金循環閉環。根據協議，OpenAI 將利用輝達系統建造並部署至少 10GW 的 AI 資料中心，這相當於 400 萬至 500 萬塊輝達的 GPU 晶片，幾乎是輝達今年的出貨總量。這意味著：

OpenAI 向甲骨文購買龐大的雲端服務。

甲骨文為了滿足 OpenAI 的需求，向輝達採購大量 GPU 晶片。

輝達從中獲利後，再以投資的形式將部分資金返還給 OpenAI，支持其基礎設施建設。

這個看似完美的循環，讓三方都各取所需：OpenAI 解決了對算力的極度飢渴，甲骨文獲得了龐大的硬體基礎設施訂單，而輝達則銷售了更多的硬體產品。

只許成功不許失敗的「鐵索連環」

儘管這場合作讓輝達與甲骨文的股價大漲，但背後潛藏的風險不容忽視。

首先，OpenAI 雖然估值高達千億美元，但尚未實現獲利，反而持續虧損。據估計，其 2025 年虧損可能超過 50 億美元，而每年僅僅為資料中心和雲端服務的支出就高達 600 億美元，遠超其當前 100 億美元的年收入。

其次，甲骨文也面臨著挑戰。為了跟上 AI 熱潮，其高額支出導致負債和負現金流問題突出。與微軟等競爭對手相比，甲骨文的債務股本比高達 427%，顯示其負擔沉重。