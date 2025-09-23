OpenAI、輝達與甲骨文千億資金互拱 AI三角關係完美嗎？
鉅亨網新聞中心
矽谷再次上演天價交易。輝達 (NVDA-US) 周一宣布向 OpenAI 投資高達 1000 億美元，將全球 AI 產業的目光聚焦到一個新的「三角關係」上。三家科技巨頭，OpenAI、輝達以及甲骨文 (ORCL-US) 正透過一連串巨額合作，共同構建下一代 AI 算力帝國。
天價合約與資金循環
網路上盛傳一張圖，展示了由三句頭所建構的「大模型 - 雲基建 - 算力晶片」循環，引起熱烈討論。
這場合作始於 OpenAI 與甲骨文的一筆驚人交易。今年 6 月，OpenAI 與甲骨文簽署了一份長達 5 年的雲端服務合約，金額高達 3000 億美元。這筆交易不僅是 OpenAI「星際之門」（Stargate）計畫的關鍵一步，其單年 600 億美元的支出，也遠超過 OpenAI 目前的年收入，被視為史上最大的雲端合約之一。
隨著輝達的加入，這個「三角關係」形成了一個完整的資金循環閉環。根據協議，OpenAI 將利用輝達系統建造並部署至少 10GW 的 AI 資料中心，這相當於 400 萬至 500 萬塊輝達的 GPU 晶片，幾乎是輝達今年的出貨總量。這意味著：
- OpenAI 向甲骨文購買龐大的雲端服務。
- 甲骨文為了滿足 OpenAI 的需求，向輝達採購大量 GPU 晶片。
- 輝達從中獲利後，再以投資的形式將部分資金返還給 OpenAI，支持其基礎設施建設。
這個看似完美的循環，讓三方都各取所需：OpenAI 解決了對算力的極度飢渴，甲骨文獲得了龐大的硬體基礎設施訂單，而輝達則銷售了更多的硬體產品。
只許成功不許失敗的「鐵索連環」
儘管這場合作讓輝達與甲骨文的股價大漲，但背後潛藏的風險不容忽視。
首先，OpenAI 雖然估值高達千億美元，但尚未實現獲利，反而持續虧損。據估計，其 2025 年虧損可能超過 50 億美元，而每年僅僅為資料中心和雲端服務的支出就高達 600 億美元，遠超其當前 100 億美元的年收入。
其次，甲骨文也面臨著挑戰。為了跟上 AI 熱潮，其高額支出導致負債和負現金流問題突出。與微軟等競爭對手相比，甲骨文的債務股本比高達 427%，顯示其負擔沉重。
在來自 Google、Anthropic 等強勁對手的競爭下，這使得「ONO」(OpenAI、Nvidia、Oracle) 三方的聯盟更像是一場只許成功、不准失敗的高風險遊戲。任何一環出現問題，都可能引發連鎖反應。這場豪賭不僅考驗著三家公司的合作默契，也將決定它們在未來 AI 時代的地位。
