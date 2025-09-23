鉅亨網編輯林羿君 2025-09-23 09:56

輝達 (NVDA-US) 向客戶保證，其與 OpenAI 達成的 1000 億美元投資協議以及共同拓展人工智慧基礎設施的合作計劃，不會影響該公司與其他客戶的合作關係。

輝達重申所有客戶擺第一 投資OpneAI不影響供應。(圖:shutterstock)

輝達周一 (22 日) 晚間發布聲明表示，「我們的投資不會改變我們的重點，也不會影響對其他客戶的供應。無論是否持有任何股權，我們都會繼續將每一位客戶放在首位。」

輝達和 OpenAI 周一宣布已簽署意向書，將推進這項 1,000 億美元的交易，目標是建造至少擁有 10 GW 電力系統配備輝達晶片的資料中心，用於開發和運行人工智慧模型。

輝達近年來已成為矽谷最搶手的商品，資料中心營運商紛紛爭相取得盡可能多的這類晶片。這股熱潮推動該公司的銷售額和股價飆升，目前輝達司市值接近 4.5 兆美元，位居全球第一。