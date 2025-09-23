search icon



輝達 (NVDA-US) 向客戶保證，其與 OpenAI 達成的 1000 億美元投資協議以及共同拓展人工智慧基礎設施的合作計劃，不會影響該公司與其他客戶的合作關係。

cover image of news article
輝達重申所有客戶擺第一 投資OpneAI不影響供應。(圖:shutterstock)

輝達周一 (22 日) 晚間發布聲明表示，「我們的投資不會改變我們的重點，也不會影響對其他客戶的供應。無論是否持有任何股權，我們都會繼續將每一位客戶放在首位。」


輝達和 OpenAI 周一宣布已簽署意向書，將推進這項 1,000 億美元的交易，目標是建造至少擁有 10 GW 電力系統配備輝達晶片的資料中心，用於開發和運行人工智慧模型。

輝達近年來已成為矽谷最搶手的商品，資料中心營運商紛紛爭相取得盡可能多的這類晶片。這股熱潮推動該公司的銷售額和股價飆升，目前輝達司市值接近 4.5 兆美元，位居全球第一。

執行長黃仁勳一直致力於透過擴大晶片製造商的客戶群來保持成長動能，儘管取得了巨大成功，但輝達的大部分收入仍然依賴少數幾家公司，包括微軟 (MSFT-US) 、Meta(META-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 以及 Alphabet(GOOGL-US) 。

這些公司正面臨激烈競爭，都想盡快蓋好 AI 基礎設施，吸引更多人來用他們的服務，同時都正在部署或開發自己的零件，就是想降低對輝達的依賴。要是擔心拿不到優先權，可能會讓客戶更積極地自己動手，或更認真考慮超微這些潛在競爭對手的替代方案。

