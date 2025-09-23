〈美股盤後〉美股再創輝煌紀錄 輝達登新高 台積電ADR勁揚近3%

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-09-23 05:40

AI 巨擎輝達領軍之下，AI 概念股氣勢如虹，台積電 ADR 勁揚近 3%，美股週一 (22 日) 再創歷史新高，標普 500 指數收於接近 6,700 點，道瓊指數與那斯達克指數同樣創下盤中新高並刷新收盤紀錄，連續第三個交易日刷新紀錄。

美股再創輝煌紀錄 輝達登新高 台積電ADR勁揚近3% (圖：REUTERS/TPG)

貴金屬方面，黃金價格週一再創歷史新高，突破每盎司 3,750 美元，因市場押注聯準會年底前還會再降息兩次。不過，比特幣等加密貨幣遭遇拋售，逾 15 億美元多頭部位被清算。

市場現正等待週五將公布的聯準會偏好通膨指標，即個人消費支出 (PCE) 物價指數。若數據疲弱，將提高 10 月再降息一碼的可能性。華爾街普遍預期，9 月 PCE 將顯示通膨壓力依舊存在，但仍溫和到足以讓央行維持降息路線。

此外，投資人本週也將關注多位聯準會官員談話，包括主席鮑爾與川普力挺的新任理事米蘭。米蘭週一預估中性利率僅約 2.5%，明顯低於聯準會官員 3% 的中位數預測，他還認為，央行年內應再降息 1.25 個百分點，以避免經濟受損。鮑爾則預計於週二發表演說。

同時，市場也密切觀察川普政府最新移民政策效應。上週五白宮宣布，美企申請 H-1B 工作簽證將需繳納 10 萬美元費用。輝達執行長黃仁勳稱：「我們希望所有最聰明的人都來美國，記住移民是美國夢的基礎。」

美股週一 (22 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 66.27 點，或 0.14%，收 46,381.54 點。

那斯達克指數上漲 157.5 點，或 0.7%，收 22,788.976 點。

S&P 500 指數上漲 29.39 點，或 0.44%，收 6,693.75 點。

費城半導體指數上漲 97.87 點，或 1.57%，收 6,330.12 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 27.14 點，或 0.16%，收 16,444.36 點。

標普 11 大板塊中資訊科技板塊大漲 1.74%，公用事業也上漲 0.92%，帶動大盤走高。相對之下，通訊服務、民生消費與能源等板塊表現疲弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭僅蘋果獨強。Meta (META-US) 下跌 1.63%；蘋果 (AAPL-US) 大漲 4.31%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.88%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.66%。

台股 ADR 連袂上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.93%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.18%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.34%。

企業新聞

輝達週一宣布與 OpenAI 建立 1000 億美元戰略合作夥伴關係， 雙方將透過合作關係部署 10 GW 輝達系統。

輝達 (NVDA-US) 週一收漲 3.93%，突破 8 月 12 日的前高，股價報 183.61 美元，創下歷史新高，市值逼近 4.5 兆美元，單日成交金額達 484.11 億美元，位居美股成交額榜首。

甲骨文 (ORCL-US) 同樣強彈 6.31% 至每股 328.15 美元，白宮證實美版 TikTok 將由甲骨文重新訓練演算法並存放於安全雲端，阻絕字節跳動與中國取得用戶數據。不過，中國官方背景公號「牛彈琴」卻稱，字節跳動賣掉 TikTok 美國業務的說法，其實並不存在。

發表全新 iPhone 17 系列後，蘋果 (AAPL-US) 大漲 4.31%，收每股 256.08 美元，逼近 2024 年 12 月 26 日創下的歷史高位，目前已抹平 2025 年以來的損失。

市場看好其自駕技術與新產品前景，特斯拉 (TSLA-US) 逼近 2025 年高點，升 1.91% 至每股 434.21 美元。

比亞迪 (BYDDY-US) 股價低迷，收黑 3.79% 至每股 13.98 美元，「股神」巴菲特掌控的波克夏 (BRK.A-US) 已完全退出在比亞迪的投資，標誌著一段 17 年的合作關係落幕。

輝瑞 (PFE-US) 收紅 0.042% 至每股 24.04 美元，《金融時報》報導，輝瑞接近以 73 億美元收購減肥藥公司 Metsera，前者試圖進入利潤豐厚的減肥藥行業，此前其自主研發的實驗性藥物 danuglipron 在今年早些時候的臨床試驗中表現不佳。

華爾街分析

CFRA 投資策略師 Stovall 表示，輝達千億美元投資 OpenAI，此舉可望讓 AI 題材持續推動每股盈餘與股價成長至 2026 年以後。

Stovall 研判：「除非未來三個月出現重大利空，市場基本上在告訴大家，年底前仍將維持漲勢。」

彭博策略師 Kristine Aquino 表示，風險平衡仍偏向市場繼續押注更多降息，這將為股市提供支撐。