鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-09 10:50

多家媒體報導，美國政府關門事件告一段落後，聯邦政府週五 (8 日) 即將公布的 12 月就業報告原本被視為回歸「正常」的首份數據，但市場普遍認為，實際解讀恐怕不如表面單純，仍可能暗藏多項變數。

市場預測，12 月美國非農就業人數可望增加約 7.3 萬人，略高於 11 月的 6.4 萬人，失業率則預估回落至 4.5%。不過，華爾街對就業增幅的看法分歧，預測區間介於新增 2.5 萬人至 15.5 萬人之間。

11 月失業率升至 4.6%，創下四年高點，主要原因在於勞動人口快速增加，自去年 7 月以來約有 120 萬人進入勞動市場。市場預期，12 月失業率將略為回落並趨於穩定，聯準會也認為，失業率可望先在目前水準附近盤整，之後才逐步改善。

近期就業數據

近期就業數據呈矛盾訊號，在招聘動能疲弱、就業成長有限的同時，裁員幅度仍維持在相對低檔，顯示勞動市場正逐步降溫。

人力安置機構 Challenger, Gray & Christmas 指出，12 月企業宣布裁員人數降至 2024 年 7 月以來最低水準。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告週三發布，12 月民間部門新增 4.1 萬個工作機會；服務業相關指標的就業分項，也在連續七個月低迷後首度回到擴張區間，顯示部分企業重新啟動招募。

美國銀行研究也表示，根據其內部資料推估，12 月薪資年增率回升，可能顯示就業市場最嚴重的放緩階段已經過去。

此外，上週初領失業救濟金人數的增幅低於市場預期，進一步顯示勞動市場雖降溫，但仍具一定韌性。

12 月就業報告暗藏哪些變數？

政府關門的後遺症仍在 ，雖然這是政府關門後首份被視為「正常」的就業報告，但關門期間累積的統計延誤與資料回補，可能還會影響數據好幾個月，導致單月數字被扭曲。

就業成長預測落差極大 ，華爾街對 12 月新增就業人數的預測區間非常寬，從 2.5 萬人到 15.5 萬人都有，顯示市場對實際就業動能高度沒有共識，本身就是一個不確定性來源。

假期聘僱時間錯亂 ，可能進一步干擾數據判讀。往年零售與運輸業會在 10、11 月大幅增聘人力，但今年與 2024 年都沒有出現這種模式，反而在 12 月才突然增加。這可能讓 12 月就業數字「看起來很強」，但實際上只是短期、季節性工作，不代表景氣好轉。

若假期聘僱效應重演，推升的就業人數多半是 短期職位 ，對中長期勞動市場趨勢參考價值有限。

就業調查回覆率偏低 ，即使在政府關門前，就業報告的初值就經常出現誤差，原因是越來越多企業未能即時回覆政府的就業問卷，導致首份數據未來被大幅修正的風險升高。

分析師普遍指出，與其關注單一數字表現，不如從整體細節判斷美國勞動市場是否真的走出降溫階段。

投資人必須同時觀察多個細節指標，包括：平均工時是否增加、薪資是否成長、是否有更多人進入勞動市場、招聘是否擴散到更多產業，否則容易被單一數字誤導。

目前新增工作多集中在醫療保健、休閒與餐旅業，若其他產業未同步回溫，代表就業改善仍缺乏「廣度」。

如果失業率持續走高、逼近 5%，將被視為經濟明顯轉弱的警訊，甚至可能迫使聯準會更快降息，對市場影響巨大。