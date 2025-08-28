〈美股盤後〉聚焦輝達財報 標普改寫新高紀錄

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-28 04:32

科技股領軍大漲，市場焦點轉向人工智慧 (AI) 巨頭輝達盤後公布的財報，標普 500 指數週三 (27 日) 再創收盤新高。

標普漲幅約 0.3%，超越 8 月 14 日創下的先前紀錄 6,468.54 點。道瓊上漲 147.16 點，距離上週五創下的歷史收盤高點 45,631.74 點僅差不到 0.2%。那斯達克指數微升約 0.2%。

投資人還將關注美國總統川普試圖開除聯準會理事庫克的進展，此前川普指控庫克涉嫌抵押貸款詐欺。美國財政部長貝森特表示，他已建議鮑爾「先由聯準會內部展開檢視，而不是等到外部調查介入。」

此外，貝森特透露，將於 10 月底或 11 月初與中國國務院副總理何立峰會面，屆時將針對雙邊貿易談判進行協商。他強調，本週中國副商務部長李成鋼訪美僅屬技術性會議，與主要談判無關。

此外，《彭博》報導，墨西哥政府計劃下月提出的 2026 年預算案中，提高對中國進口商品的關稅，具體稅率尚未確定。

美股週三 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 147.16 點，或 0.32%，收 45,565.23 點。

那斯達克指數上漲 45.87 點，或 0.21%，收 21,590.14 點。

S&P 500 指數上漲 15.46 點，或 0.24%，收 6,481.4 點。

費城半導體指數上漲 16.69 點，或 0.29%，收 5,824.61 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 69.94 點，或 0.46%，收 15,322.56 點。

標普 11 大板塊漲多跌少，能源領漲上升 1.15%，資訊科技與房地產分別上漲 0.48% 與 0.43%。醫療保健、工業及通訊服務小幅下跌，分別下跌 0.03%、0.02% 與 0.09%。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭僅 Meta 收低。Meta (META-US) 跌 0.89%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.51%；Alphabet (GOOG-US) 漲 0.13%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.94%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.18%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.24%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.20%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.18%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週三收黑 0.09% 至每股 181.60 美元，盤後股價嚇挫超 2%。

輝達盤後預估的 2025 財年第三季 (截至 10 月) 營收約 540 億美元，與華爾街整體預期相符，但低於部分分析師先前預測的 600 億美元以上水準，且此次預測未納入中國資料中心業務的貢獻。由於輝達股價已被市場高度定價，這樣的財測不足以完全滿足投資人期待。

雲端數據平台公司 Snowflake (SNOW-US) 收紅 3.11% 報每股 200.39 美元，Snowflake 週三盤後公布優於預期的第二季業績，並上調了全年產品營收預期，隨後盤後交易中，該股聞訊飛猛超 10%。

MongoDB (MDB-US) 創單日近 38% 的漲幅，至每股 295.70 美元。該公司第二財季調整後每股盈餘與營收均超出分析師預期，並上調 2026 財年全年財測。

Kohl’s (KSS-US) 週三暴漲 24% 至每股 16.17 美元，因其第二財季調整後每股盈餘達 0.56 美元，大幅超越市場預期，並上調全年財測。不過，在週二稍早，彭博報導 Kohl’s 向部分供應商要求延長付款期限後，該股一度下跌 6.5%。

加拿大服裝製造商「加拿大鵝」 (Canada Goose Holdings) (GOOS-US) 狂漲 16%，此前 CNBC 報導，公司控股股東貝恩資本 (Bain Capital) 及加拿大鵝執行長 Dani Reiss 共持有 92% 表決權，目前已收到收購提案，可能以 13.5 億美元估值將公司私有化。

華爾街分析

Wedbush 證券分析師 Seth Basham 週三指出，即使 AI 市場存在潛在泡沫疑慮，美股仍有望延續漲勢。

Basham 回顧 1997 年時任聯準會主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 發表著名的「非理性繁榮」演說時，雖然針對網路泡沫提出警告，但股市仍在隨後三年內繼續大漲。

Basham 認為，如今的 AI 市場類似當年情況，雖然 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 近期也承認市場「對 AI 過度興奮」，但 AI 的長期重要性不容忽視。