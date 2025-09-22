Fed穆薩勒姆：未來降息「空間有限」

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-22 22:32

‌



綜合外媒報導，聖路易聯準銀行總裁穆薩勒姆 (Alberto Musalem) 周一重申支持上周降息決定，但警告進一步寬鬆空間有限。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克也表達類似立場，顯示 Fed 官員對後續降息步調趨於謹慎。

聖路易聯準銀行總裁穆薩勒姆認為進一步降息空間有限。(圖:Reuters/TPG)

穆薩勒姆將上周聯準會的降息視為對勞動市場疲軟的保險措施，但認為在通膨仍偏高情況下，進一步降息空間有限。

‌



身為 2025 年具有投票權 FOMC 成員的他表示，目前貨幣政策立場介於「溫和緊縮與中性之間」，他認為這是適當的。若勞動市場進一步惡化，自己會支持進一步降息，但強調保持長期通膨預期穩定的重要性。

Fed 官員對降息步調看法分歧

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在上周首次在 2025 年降息，但會後公布的預測顯示，決策官員對未來幾個月進一步寬鬆幅度看法分歧。備受關注的「點陣圖」顯示，1 名官員認為今年不應再降息，8 名官員認為再降息一次即可，而過半數官員認為需要至少再降息兩次。

接近中性利率水準需謹慎

穆薩勒姆認為，目前聯邦資金利率目標區間 4%-4.25% 已「接近中性」，既不促進也不拖累經濟成長的水準。儘管他認為風險更偏向勞動市場而非通膨，但警告不應過度偏重某一目標。

其他 Fed 官員也對降息持謹慎態度。據《華爾街日報》報導，要到 2027 年才有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也表示，不支持今年進一步降息。