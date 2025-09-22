鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-22 21:04

輝達 (Nvidia) 近日宣布將投資英特爾 (Intel) 50 億美元，結合自家的 AI 加速運算能力與英特爾的 CPU，為擴展 AI 生態系啟動合作計畫。消息一出，英特爾當日強漲 22.77%，輝達也收漲 3.49%。統計台灣掛牌的海外股票型 ETF，成分股「含輝」的共有 28 檔，近一個月人氣最高的 3 檔，受益人數都有成長雙位數以上。

輝達英特爾強強聯手！高含輝量ETF成焦點 這3檔人氣最旺。（圖：shutterstock）

市場法人表示，科技巨頭握有雄厚現金流，也享有更多定價優勢，有利壓低營運成本、推升毛利，更加具備築起護城河的能力；在競爭優勢加持下，美股科技七巨頭往往更能吸聚市場資金，享有高人氣。

觀察台灣掛牌的海外股票型 ETF，高含輝量普遍以主題式 ETF 為主，平衡凱基美國 TOP 以市值為訴求，含輝量也達到雙位數以上，後市表現值得期待。

平衡凱基美國 TOP ETF 研究團隊表示，今年光是科技七巨頭就貢獻了那斯達克指數近七成的企業獲利，反映在股價表現上，也高度集中於 AI 相關族群。展望後市，雲端服務供應大廠資本支出仍會持續擴張，預期明年仍將保有雙位數以上成長。

不過，隨著美國聯準會重啟降息循環，正面效益預期將逐步傳導至非 AI 產業，七巨頭以外的非 AI 企業受惠估值相對低，產業輪動可期；透過市值選股與加權的模式，將是最直接可以掌握市場領頭企業並擴大投資效益的絕佳模式。

近一個月「含輝」ETF 人氣大 PK

股票代號 股票名稱 近一個月受益人數增幅 (%) 含輝量 (%) 00965 元大航太防衛科技 14.80 4.85 009811 統一美國 50 11.70 11.05 00980T 平衡凱基美國 TOP 10.64 13.74 00983A 主動中信 ARK 創新 9.17 1.14 00762 元大全球 AI 8.19 7.79 00662 富邦 NASDAQ 5.23 9.34 00895 富邦未來車 1.38 21.91 00893 國泰智能電動車 0.81 16.25 00646 元大 S&P500 0.80 7.28 00757 統一 FANG+ 0.61 9.93