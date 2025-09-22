輝達英特爾強強聯手！高含輝量ETF成焦點 這3檔人氣最旺
鉅亨網記者陳于晴 台北
輝達 (Nvidia) 近日宣布將投資英特爾 (Intel) 50 億美元，結合自家的 AI 加速運算能力與英特爾的 CPU，為擴展 AI 生態系啟動合作計畫。消息一出，英特爾當日強漲 22.77%，輝達也收漲 3.49%。統計台灣掛牌的海外股票型 ETF，成分股「含輝」的共有 28 檔，近一個月人氣最高的 3 檔，受益人數都有成長雙位數以上。
包括元大航太防衛科技 (00965-TW)、統一美國 50(009811-TW)，以及平衡凱基美國 TOP(00980T-TW)，其中又以 00980T 含輝量最高，輝達成分達雙位數的 13.74%，在高含輝量的主題型 ETF 當中，異軍突起。
市場法人表示，科技巨頭握有雄厚現金流，也享有更多定價優勢，有利壓低營運成本、推升毛利，更加具備築起護城河的能力；在競爭優勢加持下，美股科技七巨頭往往更能吸聚市場資金，享有高人氣。
觀察台灣掛牌的海外股票型 ETF，高含輝量普遍以主題式 ETF 為主，平衡凱基美國 TOP 以市值為訴求，含輝量也達到雙位數以上，後市表現值得期待。
平衡凱基美國 TOP ETF 研究團隊表示，今年光是科技七巨頭就貢獻了那斯達克指數近七成的企業獲利，反映在股價表現上，也高度集中於 AI 相關族群。展望後市，雲端服務供應大廠資本支出仍會持續擴張，預期明年仍將保有雙位數以上成長。
不過，隨著美國聯準會重啟降息循環，正面效益預期將逐步傳導至非 AI 產業，七巨頭以外的非 AI 企業受惠估值相對低，產業輪動可期；透過市值選股與加權的模式，將是最直接可以掌握市場領頭企業並擴大投資效益的絕佳模式。
近一個月「含輝」ETF 人氣大 PK
|
股票代號
|
股票名稱
|
近一個月受益人數增幅 (%)
|
含輝量 (%)
|
00965
|
元大航太防衛科技
|
14.80
|
4.85
|
009811
|
統一美國 50
|
11.70
|
11.05
|
00980T
|
平衡凱基美國 TOP
|
10.64
|
13.74
|
00983A
|
主動中信 ARK 創新
|
9.17
|
1.14
|
00762
|
元大全球 AI
|
8.19
|
7.79
|
00662
|
富邦 NASDAQ
|
5.23
|
9.34
|
00895
|
富邦未來車
|
1.38
|
21.91
|
00893
|
國泰智能電動車
|
0.81
|
16.25
|
00646
|
元大 S&P500
|
0.80
|
7.28
|
00757
|
統一 FANG+
|
0.61
|
9.93
資料來源：CMoney，取受益人數 5 千人以上 ETF。資料日期：2025/9/19，含輝量 2025/9/17。
