鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-22 12:57

上周聯準會如市場預期降息，激勵美股表現續強，主要指數包括標普、那指皆創歷史新高，除科技股表現強勢外，與 AI 相關的電力公用事業股價表現更異軍突起。新光美國電力基建 ETF(009805-TW) 今 (22) 日開盤股價續揚，盤中漲幅達 1.21%，最高觸及 11.77 元，再創 5 月掛牌以來歷史新高價。

〈焦點股〉中美AI爭霸決戰「核能」美電力基建ETF 009805再飆新高。(圖：shutterstock)

根據 Bloomberg 統計，主要投資美國電力基建類股的「NYSE FactSet 美國電力基建息收指數」上周五收在 255.44 點，突破今年 7/25 前波 253.35 高點，指數再創歷史新高，追蹤該指數的 009805 也繳出亮麗績效，今天量價齊揚，最高來到 11.77 元，午盤成交張數突破 5400 張，且持續滾量增加，若以發行價 10 元計算，掛牌短短 3 個月累計漲幅已達 17.7%。

新光美國電力基建 ETF 經理人劉恆誌表示，全球 AI 發展愈演愈烈，AI 應用加速滲透下，AI 數據中心已進入爆炸性成長階段，除帶起 AI 基建投資浪潮，更掀起電力供應荒，因為根據美銀預測，2026 年全球資料中心驅動 AI 所用電力，可能會超越整個日本，而以美國來說，核能發展正落後於中國大陸，未來美中兩國 AI 爭霸，將決戰於「核能」發展，使得美國總統川普於今年 5 月簽署 4 道行政命令，啟動核能投資。

川普政府 7 月再推出 2025「AI 行動計劃」也再強調核能裝置容量，列為 AI 發展基建之首要，同時，美國能源部長萊特最新表示，美國積極重建核燃料供應鏈，彰顯長期發展核電決心，表示美國核能產業大擴張時代來臨，帶動電力公用事業巨擘持續鎖定核能投資，包括 SMR(小型模組化反應爐)、核融和等先進核能技術發展，且以核能為首的美國電力基建類股，將從過去的防禦型產業定位，因應美國核能復興計劃大開，跟著美國 AI 科技產業同步成長，順勢轉型為成長型產業。

劉恆誌預估，核能發電具穩定且低碳的基載電力供應，被美國政府視為未來 AI 電力供應首選，美國未來新核能執照審批時間，將從 4 年縮短至 2 年，並承諾在 2028 年前，美國將全面擺脫俄羅斯核料依賴，表示美國積極支持小型模組化反應爐 (SMR) 及核融合等先進核能技術，像美國田納西州正在建造美國首座商用先進核能反應爐，並計劃於 2030 年開始向 Google 資料中心供電，這是「美國核能復興」的重要里程碑，代表美國正從研發階段邁向實際商業運營。

劉恆誌直言，預料美核電政策長期推波助瀾下，美國核能概念股與電力基建股中長線前景持續看好，是投資人未來 10 年布局美股 AI 概念股中，最具新「護城河」特性的成長型資產。