鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-22 17:09

‌



香港股市周一 (22 日) 回吐上周因聯準會 (Fed) 降息帶動的部分漲幅，恒生指數(HSI) 下跌 0.76% 至 26344.14 點，恒生科技指數 (HSTECH) 下跌 0.58%，國企指數亦收低 1.07%，紅籌指數收黑 1.49%，主要因為中國國家主席習近平與美國總統川普上周五 (19 日) 的通話未帶給市場多大的提振作用。

〈港股盤後〉科技股領跌 恒指挫0.76%但守穩26300關 晶片、黃金類股逆勢揚

大盤方面，科技股多數下跌，京東跌超 3%，快手、美團跌超 2%，嗶哩嗶哩、網易、小米跌超 1%，新能源汽車類股亦走弱，比亞迪跌超 3%。

‌



上漲族群方面，半導體族群、貴金屬與蘋果概念股逆勢走強，鴻騰精密漲超 17%，舜宇光學科技漲 6.74%，晶片股漲幅居前，中芯國際漲超 5%，黃金股午後拉升，山東黃金與靈寶黃金漲超 7%，招金礦業漲 6.35%，創新藥族群也表現活躍，葯明合聯漲超 8%。

消息面上，川普與習近平上周五的通話涵蓋了包括貿易、芬太尼、TikTok 交易，以及結束俄烏戰爭的必要性等議題，習近平敦促川普避免採取限制性貿易措施，並不要破壞先前旨在緩和緊張局勢的談判所取得的進展。

此外，科技媒體《The Information》上周五報導指出，在 iPhone 17 標準版預售表現超出預期後，蘋果已要求主要代工廠之一的立訊精密，將標準版 iPhone 17 的日產量提高約 40%，並通知部分非電子零部件供應商，將日供貨量提升約 30%。

Everbright Securities International 策略師 Kenny Ng Lai-yin 表示，雖然此次通話釋出積極信號，但缺乏具體進展。他指出，TikTok 交易顯示出「中國正在做出讓步」，但如果情況相反，對市場將更具正面意義。

分析師表示，市場預估在貿易方面不會有具體進展，至少要等到今年底，目前關稅暫停措施將於 11 月到期，且中國領導人將於 12 月召開年度經濟工作會議，為中國經濟制定方針後才會有進一步動向。

UOB Kay Hian 駐香港財富管理部門首席投資官王琪指出，中國在今年下半年將面臨更大挑戰，因房市持續下滑、消費仍然疲弱，出口也開始失去動能。這些都是中國經濟的重要組成部分。