近期，AI 眼鏡熱度持續攀升，成為科技界焦點，眾多大型玩家紛紛湧入，據傳 Open AI 正考慮開發智慧眼鏡等產品，中國星紀魅族幾天前也推出旗下首款 AI 拍攝眼鏡，正式進軍該領域，而與此同時，相關產業鏈企業也密集揭露相關業務進展。

AI眼鏡大戰全面爆發！華為小米百度字節跳動集體佈局 連OpenAI也在密謀入局（圖：Shutterstock）

AI 眼鏡被業內人士視為有望成為繼智慧手機之後最重要的個人移動入口，按功能可分為 AI 音頻眼鏡、AI 拍攝眼鏡、AI 顯示眼鏡 (AI+AR)。

今年上半年，中國 AI 眼鏡市場成長迅猛，今年第一季及第二季，中國智慧眼鏡市場出貨量年增 116% 及 146%。

手機廠商是重要參與者。上周一 (15 日)，星紀魅族發表首款 AI 拍攝眼鏡 StarV Snap，今年 6 月小米 (01810-HK) 發表首款 AI 眼鏡，華為 2021 年推出首款搭載鴻蒙作業系統的智慧眼鏡，今年 4 月推出的新款智慧眼鏡 2 支援面對面翻譯、同聲傳譯等功能。

網路大廠也積極佈局，百度 (09888-HK) 去年 11 月發布全球首款搭載中文大模型的原生 AI 眼鏡「小度 AI 眼鏡」，阿里巴巴 (09988-HK) 首款自研 AI 眼鏡預計年內發布，將在多方面實現突破，字節跳動也被爆料稱正打算推出 AI 智慧眼鏡。

此外，中國國內也湧現出雷鳥創新、李未可、Rokid 等新創公司，Rokid 的 AI 眼鏡 Rokid Glasses 因在大會上被用作提詞器而走紅。

不過，目前 AI 眼鏡發展仍面臨諸多挑戰。IDC 中國市場分析師葉青清表示，消費級 AI 眼鏡走向普及至少需要 3 年到 5 年時間。現有輕量智慧眼鏡技術功能集中在語音互動、資訊顯示等相對單一，且在互動模式、顯示技術等方面有提升空間。

產業鏈企業雖密集揭露進展，但也面臨技術難題，如光波導片在技術成熟度與成本控制方面待突破。