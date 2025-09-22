鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-22 17:00

美國財經雜誌《Forbes》最新公布的 2025 年 400 大富豪榜單中，一共有 14 位新面孔首度擠進榜單，最年輕一位是僅 37 歲的 Surge AI 創辦人 Edwin Chen，他一手創立的數據標註公司 Surge 估值高達 300 億美元。

Edwin 的創業之路，宛如一部充滿反叛與創新的傳奇。他曾是谷歌、臉書和推特 (現為 X) 等科技巨頭的一員，在矽谷這片被視為創新與財富搖籃的土地上，他卻看到了浮誇與喧囂背後的隱憂。當矽谷創業家熱衷於追逐創投、瘋狂擴張規模時，Edwin 卻選擇一條與眾不同的道路，自掏腰包創業。

七年前，Edwin 毅然離開矽谷這個被他形容為「魚缸」的地方，帶著在大科技公司十年積累的「數百萬」存款，踏上創業旅程。

Edwin 厭惡矽谷盛行的地位遊戲和快速致富的浮躁風氣，拒絕像傳統新創公司那樣依賴創投。他直言不諱說：「籌集大量資金然後不得不花掉，這會導致大規模的超額招聘。」

於是，Surge AI 在這樣的理念下誕生了，從創立之初，它就如同一個低調的行者，默默耕耘。

Surge AI 專注於數據標註領域，這在許多人眼中或許是個平凡無奇的行業，但 Edwin 卻賦予其全新意義。他希望讓 AI 真正學會「人類的複雜性、人性的豐富性」，這一願景源於他對語言與數學之間關聯的獨特痴迷。

小時候，Edwin 就對語言的數學基礎著迷，熱愛拼字比賽，八年級就學習微積分，還在菁英寄宿學校喬特中學展現出卓越的數學天賦。在麻省理工學院，他主修數學，同時共同創立語言學社團，實行多相睡眠計劃，並不斷探索知識的邊界。

Edwin 在推特、Google 和臉書工作時始終面臨一個難題，0 難以大規模取得高品質的人工標註資料，這成為了他創業的契機。他堅信，要讓最聰明的人類參與其中，包括史丹佛、普林斯頓和哈佛的教授，將他們的專業知識轉化為支撐大語言模型的 0 和 1 代碼。

為此，Edwin 不僅聘請了這些頂尖學者，還僱用了來自全球 50 多個國家的超過百萬名零工工作者。這些標註員們各司其職，他們遵循一套獨特的指令與線上聊天機器人互動，嘗試誘導聊天機器人輸出錯誤或有毒回覆，然後撰寫更好的回應，或者比較不同 AI 對同一問題的回复，並解釋為何某一回覆更優。

在經營公司的過程中，Edwin1 抱持自己獨特的風格，持有公司 75% 股份的他卻依舊每天堅持步行 2 萬步，是個素食主義者。

Surge AI 的發展速度令人驚嘆，成立不到五年，2024 年營收更已達 12 億美元，客戶涵蓋谷歌、Meta、微軟以及 AI 實驗室 Anthropic 和 Mistral。

此外，Surge AI 幾乎從創立首日就實現獲利，基於當前業績，其估值約達 240 億美元，正以 300 億美元估值進行 10 億美元融資談判。Edwin 持有的股份估值約 180 億美元，讓他成為福布斯美國 400 富豪榜上最富有的新晉成員，也是最年輕的成員。

然而，Surge AI 的成功並非一帆風順。它面臨著來自 Scale AI 等競爭對手的挑戰，這些對手也迅速崛起，但 Edwin 有著自己的應對策略。他放棄傳統的銷售與行銷手段，最初透過自己廣受歡迎的數據科學部落格進行溝通，首批客戶正是透過該部落格獲得。他也嘗試直接向科技公司的數據科學家推廣，憑藉數據的高品質獲得認可，收費比競爭對手高出 50% 至十倍。

如今，隨著 AI 技術的不斷進步，一個根本性問題擺在了 Surge 這類企業面前：是否會有一天不再需要人類進行資料標註？