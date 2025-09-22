鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-22 11:40

‌



摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 出具最新研究報告指出，人形機器人產業正站在關鍵轉折點上，預計 2050 年全球產值上看 5 兆美元。這份報告揭示當前全球競爭格局中，中國、美國和南韓呈現三足鼎立態勢，分別在商業化應用、技術創新和國家戰略投入方面展現出獨特優勢。

大摩預言：人形機器人產業5兆市場爆發！陸商用領先 美技術霸權 韓加碼投入急追（圖：Shutterstock）

在商業化進程方面，中國以 9.75 億人民幣的累計訂單金額領先全球市場。報告顯示，中國主要機器人整合商如宇樹科技、優必選、遨博等企業已獲得近 10 億元人民幣訂單，其中智平方機器人斬獲 HKC 半導體生產基地 5 億元大單，打算未來三年部署 1000 台人形機器人。

‌



此外，中國政府透過設立 1870 億元產業基金和「AI + 製造」國家戰略強力推動產業發展，北京、上海、深圳等地方政府也制定 2027 年形成完整產業生態的目標。資本市場對此反應熱烈，中國人形機器人價值鏈指數年初至今漲幅達 92.3%，遠超過 MSCI 中國指數 37.6% 的表現，宇樹科技更宣布將在今年第四季提交 IPO 申請。

特斯拉的 Optimus V3 機器人成為技術創新的標竿。在 All-In 高峰會上，特斯拉創辦人馬斯克揭露這款機器人將具備人類等級的手部彈性，採用全新設計的類人肌腱機械手和自主研發的 AI5 推理晶片，算力較前代提升 40 倍。雖然量產計畫調整為 2025 年底前先生產數百台，但 2026 年將啟動規模化生產，年產能達 100 萬台時成本可降至 2 萬至 2.5 萬美元。

值得關注的是，馬斯克在薪酬方案中將「機器人」定義為包含各類移動智能設備的廣義概念，為產品線擴展預留了空間。

南韓政府則正透過 150 兆韓元 (約 3.57 兆台幣) 的高科技產業基金加速追趕。現代汽車依托波士頓動力技術在美國籌建年產 3 萬台的機器人工廠，三星則在軟硬體領域同步建構機器人生態系統。

雖然南韓目前在整體規模和商業化進度上稍微落後，但 Rainbow Robotics 等企業推出的工業物流機器人 RB-Y1 展現了技術實力，MSCI 韓國相關指數設立以來 29.1% 的漲幅也反映出市場對韓國發展潛力的認可。

根據大摩預測，2036 年全球人形機器人保有量將達 2370 萬台，2050 年將攀升至 10.2 億台，年營收規模接近 5 兆美元，這一數字比 2024 年全球 20 大車廠總收入高出 1 倍。

目前，人形機器人 100 指數自 2 月設立以來 24.7% 的漲幅，連同各國資本市場相關板塊的強勁表現，共同印證了市場對此新興產業的樂觀預期。