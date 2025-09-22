〈焦點股〉東元當紅題材多箭齊發 價量齊揚漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-22 12:37

東元 (1504-TW) 除搶攻 AI 資料中心商機，也同步進軍無人機、機器人、半導體以及綠能等領域，激勵東元今 (22) 日價量齊揚，一度漲逾半根停板，且成交爆量超過 3.3 萬張。

東元多箭齊發，價量齊揚。(鉅亨網資料照)

東元今天早盤以 80.9 元開高走高，盤中最高漲至 85.4 元，漲逾半根停板，截至 11 點 40 分，股價暫報 84.2 元，漲幅超過 4%，力拚站回 5 日線，成交爆量超過 3.3 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計賣超 1 萬張。

AI 資料中心方面，東元取得雪蘭與新山兩地資料中心相關標案，展開超大規模資料中心 (hyperscale data center) 工程，建置容量達到 178MW，合約總值近馬幣 1.7 億元 (約新台幣 11.7 億元)。此外，與鴻海 (2317-TW) 結盟相關效益預計明年逐步發酵。