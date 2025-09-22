鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-22 09:50

今年中國科技股表現驚艷全球，恒生科技指數 (HSTECH) 以 41% 的漲幅大幅跑贏那斯達克指數 17% 的同期表現，AI 技術的突破性進展成為核心驅動力。這場由本土創新引領的科技多頭市場，不僅重塑了國際資本對中國市場的認知，更標誌著全球 AI 競賽格局的重要轉變。

AI戰爭中國贏了？今年來恒生科技指數飆漲41%那指只能跟隨 外資：低配將付出代價（圖：Shutterstock）

今年初，DeepSeek 開源大模型的橫空出世成為關鍵轉捩點。這家中國 AI 新創公司的技術突破，配合阿里巴巴「通義千問」、騰訊「元寶」及百度「文心一言 X1.1」等本土大模型在行業測試中的優異表現，徹底扭轉了國際投資者對中國 AI 發展的悲觀預期。

美銀全球研究首席策略師 Winnie Wu 說：「市場認知已根本性改變，中國在 AI 算力瓶頸領域正取得突破。」

PGIM 投資經理 Albert Kwok 也表示，DeepSeek 在今年 2 月的亮相是「點燃市場的關鍵時刻」。

隨著百度等企業在高階晶片研發和 AI 基礎建設投入的持續加碼，市場對技術商業化的信心持續增強，龍頭企業股價呈現爆發性成長。

今年以來，阿里巴巴、騰訊、百度分別累計上漲達 96%、55% 及 59%，其中阿里巴巴與百度單月漲幅超過 30%，這種漲勢已從網路巨頭向全產業鏈擴散，CSI 人工智慧指數年內報酬率超 61%。

值得注意的是，國際資本正加速回流。初期由中國投資人主導的 AI 行情，如今吸引全球資金重新配置。

Lombard Odier 投資主管 Jack Siu 指出，外資正在重建中國部位，GAM 集團 CEO Albert Saporta 亦向投資人示警稱「低配中國科技股將付出代價」。