鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-22 04:00

三年前，OpenAI 旗下 ChatGPT 橫空出世，如同一顆投入平靜湖面的巨石，激起了持續至今的 AI 熱潮，同時也開啟了美國多家科技新創企業估值的爆發性成長旅程。

1.3兆！AI熱潮下7大科技新創估值一年翻倍 OpenAI佔3240億美元成最貴私營巨頭（圖：Shutterstock）

在公開市場上，AI 榮景讓輝達、博通、甲骨文等公司的市值大幅提升，而在私人市場，AI 同樣是估值飆升的關鍵驅動力，OpenAI 的估值也一路大幅上揚，SpaceX、Anthropic 和 Anduril 等其他知名新創公司的估值也呈現出天文數字般的漲幅。

根據 Forge Global 最新數據，目前 7 家估值最高的私人科技公司總估值已達 1.3 兆美元，過去一年成長將近一倍。

Forge 的估值依據交易活動、融資輪估價及收購要約，其中 OpenAI 在 Forge 的估值排行榜上位居榜首，估值約 3240 億美元，成立僅 4 年的 Anthropic 估值為 1780 億美元，xAI 為 900 億美元，這三家公司與其他科技巨頭在打造未來大型語言模型方面激烈競爭，Databricks 則因 AI 領域的大額投資，估值達 1000 億美元。

名單上還有馬斯克的 SpaceX、金融科技公司 Stripe 和國防科技公司 Anduril，Forge 對其估值分別為 4560 億美元、920 億美元和 530 億美元。

值得一提的是，鑑於 AI 對國防和國安影響巨大，Forge 設立了新的國防基金，為機構投資者提供投資該領域的機會。

自 2022 年底 ChatGPT 問世以來，上述 7 家公司價值已增加兩倍且繼續成長。

Forge 執行長 Kelly Rodriques 表示，估值飆升反映的是實際成長，而非單純預測，這些公司在規模龐大基礎上仍能實現高速成長。

AI 熱潮的影響不止於少數頂尖科技新創公司。今年已有 19 家 AI 公司募集 650 億美元，佔全部私募資本 77% 以上。巨額融資使這些企業對上市缺乏動力，除非受監管因素影響。

儘管這些獨角獸企業仍為私營，但對公開市場影響顯著，如甲骨文、博通因與 OpenAI 合作股價大漲，微軟也因持有 OpenAI 股權持續受益。

然而，風險與機會並存。OpenAI 執行長奧特曼承認當前 AI 市場存在泡沫，稱估值「瘋狂」，但仍看好未來，打算鉅資建設資料中心。