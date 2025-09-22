耐用性引質疑 iPhone17首批用戶吐槽不斷
蘋果 (AAPL-US) iPhone 17 系列在中國市場剛剛上市，耐用性便引發質疑，上海和香港 Apple Store 零售店的展示機僅投入使用幾個小時，便出現明顯磨損和刮痕，其中藍色 Pro 版、黑色 Air 版等深色機型尤為嚴重。
知名科技記者 Mark Gurman 證實了這一現象，指出在上海、香港甚至倫敦的蘋果零售店，展示機均發現類似瑕疵。法國蘋果博客 Consomac 在實地考察蘋果商店後，也提到相同問題。
近日一位博主發布影片，稱 iPhone 17 系列演示機上的刮痕，可能是有人故意用手機後蓋在金屬板上反覆摩擦所致。
該博主還在門店現場用 iPhone 17 Pro 演示機在金屬板上進行摩擦測試，成功製造出刮痕，這一影片發布後，在網上引發爭議。
評論區有網友批評道：
「別人可能不是故意的，但你肯定是故意的。」
「好有素質的博主。」
「明知不可為而為之。」
值得注意的是，今年的 iPhone 17 Pro 系列全部採用鋁合金一體化機身設計，其中框和背部的相機凸台為一體成型結構，相機凸台下方則嵌入一塊超瓷晶玻璃背板，以支持 MagSafe 無線充電功能。
這一材質選擇引發業界疑問：為什麼蘋果放棄了鈦合金材質，反而回歸鋁合金呢？
據 Gurman 分析，蘋果作出這一決定，主要基於兩個關鍵考量——重量和散熱性能。
他指出：「2023 年 iPhone 15 Pro 改用鈦金屬框架後，iPhone 17 Pro 將回歸鋁製框架。鋁製框架更輕，散熱效率更高，對於習慣使用 15 Pro 或 16 Pro 的用戶來說，這將是一個不錯的改變。」
從技術參數來看，與不鏽鋼和鈦相比，鋁合金具有最佳導熱性能，在某些特定情況下，鋁的導熱性比鈦高出 33 倍之多。
因此，蘋果選擇回歸鋁合金材質的原因不言而喻——重量更輕、散熱效果更好、生產成本更低。然而，這一選擇似乎也帶來了耐用性方面的挑戰，使得 iPhone 17 Pro 系列可能成為近年來最「嬌氣」的蘋果手機。
