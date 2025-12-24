搶當中國大模型第一股！智譜、MiniMax相繼申請赴港上市 專家直指「有三大隱憂」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-24 10:10

中國大模型領域兩大獨角獸智譜與 MiniMax 近日上演 IPO 閃電戰，三天內相繼向港交所遞交招股書，打響「中國大模型第一股」爭奪戰。對此專家表示，這場資本盛宴背後，技術路線差異、巨額虧損與合規風險構成三大核心看點。

智譜與 MiniMax 雖同屬「中國 AI 六小龍」，但發展路徑截然不同。背靠清華技術基因的智譜聚焦企業端市場，去年 84.5% 收入來自金融、政務等領域的在地化部署，以「開源基座 + 商業客製化」模式穩居國內最大獨立大模型廠商。

‌



由商湯前高層創立的 MiniMax 則選擇全球化 C 端突圍，旗下 AI 社群產品 Talkie 涵蓋 200 餘國，吸引超 2 億用戶，2024 年營收年增 782% 至 2.1 億元 (人民幣，下同)。

資本狂歡難掩營利困局。智譜 8 輪融資吸金 83.6 億元，股東囊括騰訊、阿里巴巴等巨頭，但去年營收僅 3.12 億元，淨虧卻達 29.58 億元；MiniMax 同樣獲紅杉、阿里巴巴等押注，年虧損折合人民幣約 32.7 億元。

智譜與 MiniMax 均坦言，高昂算力成本與人才爭奪是燒錢主因，短期內難以擺脫「為雲端廠商打工」的依賴困境。

更嚴峻的挑戰來自法律與監管雷區。MiniMax 正面臨好萊塢六大製片廠聯合起訴，指控其 AI 視訊工具海螺 AI 侵犯影視版權，索賠上限達 7500 萬美元；智譜則預警資料合規風險，坦言無法完全保障第三方訓練資料的脫敏處理。雙方均必須因應全球內容審查趨嚴態勢，尤其 MiniMax 的青少年社交產品面臨多國監管高壓。

值得關注的是，兩家公司都將 IPO 視為「續命」關鍵。智譜計畫 70% 募資投入大模型研發，MiniMax 則將重金押注 AI 原生應用創新。