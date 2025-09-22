這不是你爺爺時代的標普500！華爾街喊美股還沒漲完
鉅亨網編輯林羿君
過去一週，美國股市在聯準會今年首次降息的利多下，大漲並屢創新高，這股漲勢被部分策略師形容為短期的蜜月行情。然而華爾街多頭直指，「現在的標普 500 指數已不是爺爺時代的標普 500 指數」，看好美股將持續從歷史高點上漲。
儘管 9 月傳統上是美股表現較弱的月份，但受惠於寬鬆的金融環境和人工智慧（AI）熱潮帶來的樂觀氛圍，股市持續走高。
美國銀行策略師 Michael Hartnett 在給客戶的報告中指出，即使目前是個泡沫，它可能也還沒到破裂的時候。他的團隊研究了超過一個世紀的股市狂潮後發現，過去的泡沫從谷底到高峰平均漲幅為 244%。以此標準來看，自 2023 年 3 月低點以來已上漲 223% 的「七巨頭」（Magnificent Seven），可能還有上漲的空間。
Mariner Wealth Advisors 的首席投資策略師 Jeff Krumpelman 也贊同此看法，他認為 AI 帶來的生產力提升和強勁的獲利前景，足以支撐更高的本益比。
Krumpelman 指出表示：「我們正處於 AI 的早期階段。它創造了許多機會，也推動了整體獲利和勞動市場的健康成長。」
他進一步稱，標準普爾 500 指數（S&P 500）的預估本益比約為 23 倍，以歷史標準來看確實偏高，但他認為，與過去的週期相比，不能只看數字。
Fed 降息可能促升 FOMO 老手也害怕
他說：「現在的標普 500，已經不是你爺爺那輩的標普 500 了。在以前，我們的投資組合中還沒有這麼多通訊服務和科技成長股，當時的股東權益報酬率和利潤率都遠低於現在。」
不過，他也提醒要留意市場過熱的風險：「如果聯準會降息讓大家『瘋狂』起來，導致市場飆漲到更高的水準，那才會讓我感到緊張。」
這種不安感在其他市場老手身上也出現。
Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 最近警告，儘管美國經濟依然穩健，但寬鬆的貨幣政策可能會引發不穩定的股市漲勢，同時卻無法解決勞動供給短缺等結構性問題。他認為，在健康的經濟體中降息，可能會助長由投資人「錯失恐懼症」（FOMO）而非基本面驅動的投機性過剩，而這種漲勢往往會以急劇的修正收場。
John Hancock Investment Management 的聯合首席投資策略師 Emily Roland 形容目前的環境是異常有利，但也相當脆弱。
她在週四告訴 Yahoo Finance：「隨著聯準會降息，我們真的回到了蜜月期，但這並不是因為勞動市場嚴重惡化。」她指出，市場現在是「選擇性地聽」。
她繼續說道：「它只聽見了聯準會降息，這對風險資產來說是個好消息。這幾乎讓人感覺壞消息就是好消息，而好消息也是好消息，因為所有這些都意味著聯準會將繼續降息。」
儘管華爾街許多機構都看好後市，但她的謹慎態度並未因此改變。
三大利多 華爾街紛紛上調目標價
富國銀行、巴克萊和德意志銀行的策略師們，近幾週都調高了對標普 500 的目標價，他們認為強勁的獲利、AI 投資週期以及聯準會的寬鬆政策，將成為市場下一波上漲的支柱。
不過，即使是看多的陣營也承認前方有風險。花旗、Fundstrat 和 Evercore ISI 警告，目前市場估值偏高、上漲類股範圍縮小（breadth weakening）以及科技股波動加劇，都可能使近期走勢變得顛簸，即使長期由 AI 推動的多頭市場仍將持續。
Smead Capital Management 的首席投資長 Bill Smead 將當前由 AI 驅動的熱情，與過去的市場狂熱期相提並論。
Smead 告訴 Yahoo Finance：「我們預計，由這場 AI 競賽加劇的瘋狂泡沫，遲早會破滅，屆時將會有許多人傷心。標普 500 已經完全陷入這場遊戲中。當市場集中度如此之高時，這是一個很大的問題。」
