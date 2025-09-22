鉅亨網編輯林羿君 2025-09-22 17:20

這不是你爺爺時代的標普500！華爾街喊美股還沒漲完。

儘管 9 月傳統上是美股表現較弱的月份，但受惠於寬鬆的金融環境和人工智慧（AI）熱潮帶來的樂觀氛圍，股市持續走高。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 在給客戶的報告中指出，即使目前是個泡沫，它可能也還沒到破裂的時候。他的團隊研究了超過一個世紀的股市狂潮後發現，過去的泡沫從谷底到高峰平均漲幅為 244%。以此標準來看，自 2023 年 3 月低點以來已上漲 223% 的「七巨頭」（Magnificent Seven），可能還有上漲的空間。

Mariner Wealth Advisors 的首席投資策略師 Jeff Krumpelman 也贊同此看法，他認為 AI 帶來的生產力提升和強勁的獲利前景，足以支撐更高的本益比。

Krumpelman 指出表示：「我們正處於 AI 的早期階段。它創造了許多機會，也推動了整體獲利和勞動市場的健康成長。」

他進一步稱，標準普爾 500 指數（S&P 500）的預估本益比約為 23 倍，以歷史標準來看確實偏高，但他認為，與過去的週期相比，不能只看數字。

Fed 降息可能促升 FOMO 老手也害怕

他說：「現在的標普 500，已經不是你爺爺那輩的標普 500 了。在以前，我們的投資組合中還沒有這麼多通訊服務和科技成長股，當時的股東權益報酬率和利潤率都遠低於現在。」

不過，他也提醒要留意市場過熱的風險：「如果聯準會降息讓大家『瘋狂』起來，導致市場飆漲到更高的水準，那才會讓我感到緊張。」

這種不安感在其他市場老手身上也出現。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 最近警告，儘管美國經濟依然穩健，但寬鬆的貨幣政策可能會引發不穩定的股市漲勢，同時卻無法解決勞動供給短缺等結構性問題。他認為，在健康的經濟體中降息，可能會助長由投資人「錯失恐懼症」（FOMO）而非基本面驅動的投機性過剩，而這種漲勢往往會以急劇的修正收場。

John Hancock Investment Management 的聯合首席投資策略師 Emily Roland 形容目前的環境是異常有利，但也相當脆弱。

她在週四告訴 Yahoo Finance：「隨著聯準會降息，我們真的回到了蜜月期，但這並不是因為勞動市場嚴重惡化。」她指出，市場現在是「選擇性地聽」。

她繼續說道：「它只聽見了聯準會降息，這對風險資產來說是個好消息。這幾乎讓人感覺壞消息就是好消息，而好消息也是好消息，因為所有這些都意味著聯準會將繼續降息。」

儘管華爾街許多機構都看好後市，但她的謹慎態度並未因此改變。

三大利多 華爾街紛紛上調目標價

富國銀行、巴克萊和德意志銀行的策略師們，近幾週都調高了對標普 500 的目標價，他們認為強勁的獲利、AI 投資週期以及聯準會的寬鬆政策，將成為市場下一波上漲的支柱。

不過，即使是看多的陣營也承認前方有風險。花旗、Fundstrat 和 Evercore ISI 警告，目前市場估值偏高、上漲類股範圍縮小（breadth weakening）以及科技股波動加劇，都可能使近期走勢變得顛簸，即使長期由 AI 推動的多頭市場仍將持續。

Smead Capital Management 的首席投資長 Bill Smead 將當前由 AI 驅動的熱情，與過去的市場狂熱期相提並論。