鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-19 17:00

‌



美國聯準會 (Fed) 日前宣布將利率下調 1 碼，提前為市場送上了一份特別的「節日禮物」。儘管 Fed 官員們小幅上調了美國經濟成長和通膨預期，但也暗示未來數月恐進一步降息，這項舉措如同為市場注入了一劑強心針。

降息引爆美股！專家：Fed雖暗示繼續放水 但三大風險依舊存在（圖：Shutterstock）

消息一出，市場迅速做出反應。標普 500 指數周四 (18 日) 一路攀漲，寫下今年第 26 個歷史新高紀錄，為年底前的股市營造出極為有利的氛圍。

‌



然而，Fed 對美國國內生產毛額 (GDP) 的預測顯示未來三年經濟成長將持續改善，這背後卻隱藏著市場強勁反彈的一大風險。

LPL Financial 首席股票策略師 Jeff Buchbinder 指出，雖然降息周期的第二年股市通常表現良好，Fed 正處於此週期中，但股市對整體經濟疲軟極為敏感。回顧歷史，在 1980-81 年、2001 年和 2007 年降息周期期間，股市都出現了下跌。

Buchbinder 認為，若未來 12 個月股市要上漲，經濟成長需持續下去，而經濟成長持續的原因包括利率穩定、通膨降溫、財政刺激、AI 投資強勁、生產力提升以及進一步降息等，但宏觀經濟前景風險猶存，勞動市場疲軟、關稅不確定性以及美國高額債務和赤字對債券殖利率的上行壓力，都可能成為影響股市的障礙，且在估值偏高時，即便經濟環境有利，股市報酬也可能不佳。

股市估值也是投資人關注焦點。採用席勒 CAPE 方法，標普 500 指數估值已達網路泡沫時代以來最高水平，既可能預示回調，也可能表示在強勁盈利預期下股價合理，目前華爾街更傾向於後者。

Truist 首席市場策略師 Keith Lerner 雖認可多頭市場，但提醒企業利潤是評估股市未來趨勢的關鍵。

美銀分析師團隊將標普 500 指數整體獲利預期上調，認為獲利預期將更分散，名目 GDP 成長等因素將推動獲利。