手機晶片戰爭白熱化！專家：蘋果靠A19 Pro+N1+C1X組合拳 欲擺脫對高通、博通依賴
今年蘋果 (AAPL-US) 秋季新品發表會引發科技界高度關注，除外觀更新外，新款 iPhone Air 搭載的最新 A19 Pro 晶片成為最大亮點，顯示蘋果再次將策略重心聚焦於 AI 領域。
蘋果客製化的 A19 Pro 晶片帶來重大架構變革，每個圖形處理器核心都加入了神經加速器，以增強運算能力。同時，蘋果首次推出適用於 iPhone 的無線晶片 N1 以及第二代 iPhone 無線數據機 C1X，一系列舉措意味著蘋果能掌控手機中的所有核心晶片。
蘋果平台架構副總裁 Tim Millet 說：「掌握核心技術，我們就能實現購買商業晶片無法達成的功能。」
過去近十年，博通一直是蘋果 iPhone 無線和藍芽晶片的主要供應商，而如今蘋果的 N1 已應用於 iPhone 17 全系列機型及 iPhone Air 上。
負責無線軟體技術及生態系統的副總裁 Arun Mathias 說，N1 在 Wi-Fi 功能上有顯著改進，能透過無線網路存取點確定位置，減少對高能耗 GPS 的依賴，還能在後台更無縫地實現功能，不用頻繁喚醒應用處理器，實現高效處理。
自 2020 年起，高通一直是 iPhone 數據機的唯一供應商，但這一局面在 2 月蘋果推出 C1 調變解調器後改變，這是蘋果 2019 年收購英特爾調變解調器業務的成果。
目前，高通數據機用於 iPhone 17、17 Pro 和 17 Pro Max，而 C1X 用於 iPhone Air。
科技研究與顧問機構 Creative Strategies 執行長 Ben Bajarin 指出，蘋果晶片雖在整體傳輸速度和性能上可能不如高通，但能實現控制並降低功耗，延長電池續航時間，且蘋果預計在未來幾年將完全停用高通晶片。
Mathias 指出，C1X 運轉速度是 C1 的兩倍，比 iPhone 16 Pro 中的高通調變解調器節能 30%。
在 AI 策略受華爾街持續施壓下，蘋果推出三款新晶片。Bajarin 指出，蘋果或許不會有獨立的大模型，但希望讓 iPhone 成為開發者運行 AI 技術的最佳平台。
自 2010 年 iPhone 4 配備 A 系列晶片以來，蘋果一直自行研發系統級晶片，最新一代 A19 Pro 搭載全新架構，優先處理 AI 任務，並在圖形處理器核心中加入神經加速器。
Millet 強調，蘋果致力於打造獨一無二的裝置端 AI 功能，隱私和效率是採用該技術的重要原因，例如新的前置鏡頭利用 AI 識別新面孔並自動切換拍攝模式。
儘管上一代神經引擎在發表會上未被著重提及，但它為此次晶片的神經處理能力提升奠定了一定基礎。
蘋果打算在美國生產至少部分客製化晶片，未來也可能向英特爾提供協助，不過英特爾成為可行選項還需要時間。此前，蘋果執行長庫克表示，將投入資金建立「完全在美國本土的晶片供應鏈」。
