美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲川普「立即做出改變」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-21 13:10

根據《ABC》週五（19 日）報導，美國大豆協會主席 Caleb Lagrange 指出，目前正值大豆收穫季，但中國的訂購量卻為零。他向美國總統川普發出緊急呼籲：「我們需要強大的市場和機遇，中國市場對我們的生計至關重要。」

美國大豆收穫季但中國訂購量為零。(圖：Shutterstock)

此前，Lagrange 也曾在接受《財富》雜誌採訪時表示，儘管美國大豆正值收穫季，但歷來最大買家中國尚未下達任何訂單，豆農面臨「形勢極其嚴峻」。

他強調，如果中國不從美國購買大豆，將對個人農戶及美國經濟產生重大影響。

Lagrange 表示：「我們需要的是強大的市場和機會。中國是我們最大的出口客戶。大豆是（美國）出口量最大的農產品。」

Lagrange 指出，美國約有 50 萬大豆種植戶，中國市場對豆農生計至關重要。

他表示，包括自己在內的許多農戶，除了農場，幾乎沒有其他收入來源，「當你最大的客戶突然消失，情況就非常糟糕了」。

此外，由於關稅影響，美國大豆在價格上比南美同類產品高出約 20%，競爭力下降。Lagrange 強調：「現在就需要做出改變。」

在接受採訪時，Lagrange 直言對川普的期望，稱「我們需要中國市場，我們需要立即行動，而不是空談。」

他指出，大豆出口具有季節性，銷售和物流需提前規劃。如果再拖幾個月，中國市場可能會轉向將於明年一月和二月開始收穫的巴西大豆。

8 月 19 日，Lagrange 也曾致信川普，指出美國大豆種植戶正面臨「極大的」財務壓力。隨著收穫季快速到來，若中美在出口議題上拖延，美國豆農所受衝擊將更加嚴重。

根據美國大豆協會報告，在 2018 年前七年間，美國生產的大豆平均有 28% 出口至中國，占同期美國大豆出口總量的 60%。