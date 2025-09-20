今年來川習第三次通話 中國專家：美中關係進入下一階段

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-20 21:41

據《新華社》報導，中國國家主席習近平周五（19 日）晚間同美國總統川普通話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，通話務實、積極、具建設性。



據《澎湃新聞》周六報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，這次通話意味中美關係進入下一個階段，即「可能要進入元首會晤階段」。

他表示，今年以來，中美關係已經經過了三個階段，「1 月到 5 月初是以『關稅戰』為主，以打為主。」

「6 月 5 日兩國元首通話後，兩國就進入了『打打談談』的階段，那次通話對中美經貿談判也起到了重要的指導作用。」

他說道，中國九三大閱兵後，中美關係已經切換模式，開始為潛在領袖會晤做準備，「雙方的經貿、國防、外交這些領域都動起來了，為元首會晤創造條件，推動兩國關係氣氛的改善。」

吳心伯認為，兩國元首通話已經為中美關係下一步走向「定了調子」，「第一就是在經貿和其他領域不斷推進談判，爭取更多成果。第二就是雙方相向而行，一起來維護中美關係的穩定。總體上來說，會讓前一段時間非常劇烈波動的中美關係能夠慢慢穩下來，能夠往前發展，而不是倒退，這是一個比較合理的預期。」

中國人民大學國際關系學院教授、美國研究中心副主任刁大明說，川普第二任期被認為很可能會延續第一任期和拜登政府時期的主要地緣戰略，這種態勢確實可能影響中美關係穩定，「但美國政府仍有對華保持溝通的意願，就更應該通過對話溝通的方式來有效管控其對外戰略方面的一些動向。」