鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-21 19:00

‌



在聯準會 (Fed) 降息與 AI 熱潮的雙重強力助推下，全球金融市場正迎來一場自 2021 年投機狂潮以來最為廣泛的跨資產飆升，各類風險資產價格被不斷推向歷史新高，市場樂觀情緒瀰漫且幾乎無處不在。

從華爾街到新興市場！聯準會降息+AI熱潮 全球股市集體刷新紀錄（圖：Shutterstock）

在美國市場，股票市場表現亮眼，標普 500 指數與科技股主導的那斯達克指數本周雙雙刷新歷史高點，今年迄今分別上漲達 14% 與 17%。Fed 降息後，以小型股為主的羅素 2000 指數也突破 2024 年 11 月的高點。

‌



這種熱潮不僅限於美國國內，更是全球化的發展態勢。追蹤全球已開發及新興市場的 MSCI 全球所有國家指數同樣觸及歷史新高，新興市場股票今年表現超越全球股指，清楚顯示出投資人風險偏好急劇提升。

信用債市場也呈現樂觀行情。衡量美國高等級公司借貸成本與國債之差的信用利差，已縮小至 0.8 個百分點以下，創下 1998 年來新低。

資產管理公司 TCW 全球利率聯席主管 Jamie Patton 表示，承擔風險所獲得的報酬從未如此低。

上述現象也在歐洲出現，部分法國公司的借貸成本已低於主權政府，顯示投資人不再要求為企業信貸風險提供額外補償。

資產管理公司 GMO 的資產配置聯席主管 Ben Inker 將此歸因於「害怕錯過」(FOMO) 情緒，極度縮小的信用利差是本輪反彈中「最令人費解」的部分。

華爾街也為這場看似脫離基本面的狂熱上漲構建了「偉大韌性交易」(The Great Resilience Trade) 的敘事，邏輯支柱包括具有強大韌性的消費者、真實發生的 AI 革命以及白宮在關稅問題上的緩和立場，其中 AI 狂熱是核心引擎，投資公司 GQG Partners 形容其為「打了類固醇的網路泡沫」，警告投資人忽視了居高不下的本益比、營收成長放緩以及 AI 巨頭自身巨大的投資需求等基本面問題。

但多頭認為，如今科技巨頭能用自由現金流支持巨額 AI 支出，且當看到明年獲利加速時，這將是很有說服力的趨勢，Fed 政策轉向則是最直接的燃料，上周降息旨在緩衝疲軟的勞動力市場，但市場將其解讀為新一輪寬鬆周期的開始，資金成本下降的誘惑壓倒了對經濟下行原因的擔憂。

Fed 宣布降息後，全球股市創下 2025 年來單周最大資金流入紀錄，期貨市場甚至消化了明年至少四次降息的預期。

然而，狂歡之下也有投資人看到風險。Nordea 資產管理投資長 Kasper Elmgreen 警告市場面臨多種不利因素，明尼阿波利斯聯準會總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 亦稱風險市場「過度繁榮」。

少數團隊已開始防禦性佈局，如 Wellington Management 投資組合經理 Brij Khurana 認為市場對 Fed 降息預期過於樂觀，iShares 羅素 2000 指數 ETF 的空頭頭寸攀升至近兩年高位，與黃金和現金掛鉤的「避險工具」連續吸引資金流入。