賴清德總統今 (20) 日出席「危老、都更博覽會」時表示，政府將持續推動都更及危老政策。賴清德指出，目前全台光六都約有 350 萬戶的老宅，非六都外更是難算，政府預計將建立以「自主都更方式」，成立「自主都更信用保證機制」，協助加速都更，降低金融機構的承貸風險。

賴清德：危老都更將成立信用保證機制 降低金融機構承貸風險。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，從前總統蔡英文 8 年任內，到他上任至今，一年均花費在 1,100 億元左右，針對老年化的台灣社會進行長照補助，也針對年輕人推出新青安補助，另最重要的就是要做危老及都更。

賴清德指出，台灣在經濟進步、稅收增加下，政府就應要照顧人民，其中一項就是要有計畫解決都更問題，從 1998 年都更條例立法以來，截至今 (2025) 年 8 月底，已核定發布實施的都市更新案件有 1,258 件。從 2017 年危老條例立法至今，已核准的危老重建計畫已是 4,525 件，但他認為還不夠，距離目標還非常遠，現在正是時候。

賴清德說，目前除了新青安貸款外協助青年購房外，六都老宅有超過 350 萬戶，其中台北市是最多戶，他上任後，危老都更條例持續修改，包括稅賦減免、容積獎勵的鼓勵方式獎勵都更。他也認為房子久了就危險，也對都市景觀觀感不好，在經濟發展進步下、稅收增加，應給國人一個更舒適的生活空間。

賴清德強調，未來中央會特別有別於傳統，建立自主都更方式，也成立自主都更信用保證機制，來降低金融機構承貸風險，提升承貸意願，希望台下金融單位也能聽到，這是未來新的做法。除了推動危老都更，未來政府也希望跟各縣市合作，針對正在興建的私人住宅，透過合作方式，能取得房子提供民眾或青年使用。